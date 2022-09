"Devemos nos preparar para o pior", diz jornalista da BBC ao noticiar estado de saúde da rainha Elizabeth

Apoie o 247

247 - O jornalista Nicholas Witchell, editor de assuntos da realeza da rede britânica BBC, afirmou nesta quinta-feira, durante um comentário sobre o estado de saúde da rainha Elizabeth, de 96 anos, que é preciso se “preparar para o pior”. “Esperamos o melhor, mas acho que agora devemos nos preparar para o pior”, disse Witchell.

Ao fazer o comentário, o jornalista optou por usar uma gravata preta. A tradicional logomarca da BBC, da cor vermelha, foi substituída por uma de cor preta. Assim como Witchell, outros apresentadores e jornalistas da emissora também fizeram uso de roupas com a mesma tonalidade.

Elizabeth, a soberana com o reinado mais longo do Reino Unido e a monarca mais velha do mundo, vem sofrendo com problemas de saúde desde o final do ano passado. A preocupação com o agravamento do quadro de saúde veio na esteira de um comunicado oficial do Palácio de Buckingham emitido nesta quinta-feira.

"Após uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica", disse o palácio. Ainda segundo a nota, “a rainha continua confortável e em Balmoral".

A situação fez com que o filho mais velho e herdeiro, o príncipe Charles, e a esposa Camilla, viajassem para a residência escocesa onde a rainha está hospedada, o Castelo de Balmoral, junto com o filho mais velho de Charles, o príncipe William, disseram autoridades. Além deles, os outros filhos da rainha - Anne, Andrew e Edward - também estavam no castelo. Segundo um porta-voz, o príncipe Harry e a esposa Meghan, que estão no Reino Unido para vários eventos, também estariam viajando para a Escócia.

