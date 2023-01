Dez pessoas morrem em tiroteio perto de Los Angeles durante festa do Ano Novo Lunar

Apoie o 247

ICL

MONTEREY PARK, Califórnia (Reuters) - Um homem matou a tiros 10 pessoas e feriu pelo menos outras 10 em um salão de baile durante uma celebração do Ano Novo Lunar Chinês no final do sábado perto de Los Angeles antes de fugir do local, disse a polícia.

Acredita-se que o atirador, ainda foragido 12 horas após o ataque na cidade de Monterey Park, seja um homem asiático entre 30 e 50 anos, com base nas descrições de testemunhas oculares, disseram autoridades policiais.

"Precisamos tirar essa pessoa da rua o mais rápido possível", disse o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, a repórteres em uma coletiva de imprensa na manhã de domingo em Monterey Park, lar de uma das maiores comunidades asiático-americanas nos Estados Unidos.

Mais cedo na manhã de domingo, o departamento do xerife disse que não sabia se o ataque tinha motivação racial. Cinco das vítimas eram homens e cinco eram mulheres, disse Luna. Suas identidades não foram divulgadas.

Luna posteriormente divulgou imagens do suspeito aparentemente tiradas de imagens de câmeras de vigilância mostrando-o usando óculos, vestido com uma jaqueta escura e um gorro escuro com listras brancas. O departamento do xerife disse que estava divulgando as imagens na tentativa de identificar o suspeito e que ele deveria ser considerado "armado e perigoso".

No final da manhã de domingo, a polícia em Torrance, Califórnia, estava usando veículos blindados para cercar uma van de carga branca que se acredita estar ligada ao suspeito do tiroteio, informou uma afiliada da ABC News, transmitindo um vídeo aéreo da cena.

As autoridades estavam investigando se um incidente em outro local de dança na cidade vizinha de Alhambra, cerca de 20 minutos depois na noite de sábado, estava relacionado ao massacre em Monterey Park. No segundo local, testemunhas disseram que um homem asiático entrou segurando uma arma que os clientes conseguiram pegar. Ninguém foi baleado e o homem fugiu, disse Luna.

Quando a polícia chegou ao salão de baile Monterey Park, as pessoas estavam "saindo do local aos gritos", disse o capitão do departamento, Andrew Meyer, a repórteres em uma coletiva de imprensa.

Pelo menos 10 pessoas foram levadas para hospitais locais para tratamento de ferimentos e pelo menos uma estava em estado crítico. A polícia não informou que tipo de arma foi usada no ataque.

O tiroteio ocorreu depois das 22h PST (06h00 GMT de domingo) perto do local de uma celebração de dois dias do Ano Novo Lunar Chinês, onde muitas ruas do centro estão fechadas para festividades que atraem milhares de pessoas de todo o sul da Califórnia. A polícia disse que as comemorações planejadas para domingo foram canceladas.

UMA COMUNIDADE PRÓXIMA

Os moradores ficaram olhando para os muitos quarteirões fechados com fita policial no domingo em Monterey Park. Chester Chong, presidente da Câmara Chinesa de Comércio de Los Angeles, descreveu a cidade de cerca de 60.000 habitantes como um lugar tranquilo, tranquilo e bonito, onde todos se conhecem e se ajudam.

A cerca de 11 km do centro de Los Angeles, a cidade é, há décadas, destino de imigrantes da China. Cerca de 65% de seus residentes são asiáticos, de acordo com dados do Censo dos EUA, e a cidade é conhecida por seus muitos restaurantes e mantimentos chineses.

"As pessoas estavam me ligando ontem à noite, elas estavam com medo de que fosse um crime de ódio", disse Chong no local.

A polícia não divulgou o nome da boate publicamente, mas foi vista entrando e saindo do Star Ballroom Dance Studio, cujo acesso foi bloqueado por fita da polícia. O clube foi inaugurado em 1990 e seu site apresenta muitas fotos das celebrações anteriores do Ano Novo Lunar, mostrando os clientes sorrindo e dançando em roupas de festa em seu grande salão de baile bem iluminado.

A maioria de seus clientes é de meia-idade ou idosos, embora as crianças também frequentem aulas de dança para jovens, de acordo com um professor do estúdio que pediu para não ser identificado.

"Aqueles são trabalhadores normais", disse o professor. "Alguns estão aposentados e procuram apenas um exercício ou interação social."

Um panfleto postado no site anunciava a festa de ano novo de sábado à noite, das 19h30 às 00h30 de domingo.

Os tiros foram confundidos por alguns com fogos de artifício de ano novo, de acordo com Tiffany Chiu, 30, que estava comemorando na casa de seus pais perto do salão de baile.

"Muitas pessoas mais velhas moram aqui, geralmente é muito tranquilo", disse ela. "Isso não é algo que você espera aqui."

Um vídeo feito pela mídia local mostrou pessoas feridas, muitas delas aparentando ser de meia-idade, sendo colocadas em macas em ambulâncias.

A Casa Branca disse que o presidente Joe Biden foi informado sobre o ataque e instruiu o Federal Bureau of Investigation a ajudar a polícia local.

Tiroteios em massa são recorrentes nos Estados Unidos , e o ataque em Monterey Park foi o mais mortal desde maio de 2022, quando um atirador matou 19 alunos e dois professores em uma escola em Uvalde, Texas. O tiroteio mais mortal da história da Califórnia foi em 1984, quando um atirador matou 21 pessoas em um restaurante McDonald's em San Ysidro, perto de San Diego.

