Dia da Língua Chinesa das Nações Unidas é celebrado na Unesco

Rádio Internacional da China - Este 20 de abril marca o Dia da Língua Chinesa das Nações Unidas. A Delegação Permanente da China na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), juntamente com a Comissão Nacional da China para o organismo da ONU, o Centro de Educação e Cooperação em Idiomas e a Estação do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) na Europa organizaram uma celebração em comemoração à data nesta quinta-feira na sede da Unesco em Paris, capital da França.

O Dia da Língua Chinesa contou com a presença do delegado permanente da China na organização, do representante do diretor-geral da Unesco e mais de 200 pessoas de delegações permanentes, do secretariado da Unesco e de universidades francesas e européias.

Durante a recepção, foi exibido um vídeo celebrando a data e a terceira edição do Festival de Imagens do CMG para 2023. Houve também uma demonstração ao vivo de caligrafia, uma cerimônia de chá, uma apresentação de coral e outras modalidades culturais.

