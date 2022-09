Dia Nacional da China terá cerimônia de homenagem aos heróis do povo

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Em 30 de setembro a China comemora o Dia dos Mártires. Na manhã do mesmo dia, o presidente chinês, Xi Jinping, bem como outros membros dirigentes do Partido Comunista da China (PCCh) e do governo central, homenagearão os heróis do país depositando cestas de flores no Monumento aos Heróis do Povo na Praça Tian'anmen, juntamente com representantes de vários setores sociais.

O Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) realizará a transmissão ao vivo do evento.

