Diálogo dos EUA com a Rússia sobre troca de prisioneiros é 'irregular', diz Blinken

TASS - Os Estados Unidos e a Rússia estão envolvidos em um diálogo sobre a troca de prisioneiros, mas as negociações são irregulares, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, à Fox News em uma entrevista.

"O diálogo é irregular. Estamos em contato. Continuamos em contato por meio de nossa embaixada [na Rússia]", disse ele em resposta a uma pergunta correspondente.

Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que um canal especial foi criado sob acordo entre o presidente russo Vladimir Putin e seu colega americano Joe Biden após sua reunião em Genebra em junho de 2021 para discutir cidadãos russos detidos nos EUA e cidadãos americanos detidos na Rússia. . "Não vou abrir um grande segredo se disser que este canal não pretendia envolver jornalistas e não pretendia expor publicamente certas situações com o objetivo de pressionar as negociações profissionais sérias em andamento", disse o principal diplomata russo repórteres.

De sua parte, o embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov, disse em abril que cerca de 100 russos estão atualmente detidos nos Estados Unidos.

As autoridades americanas recentemente têm procurado ativamente trocar o repórter do Wall Street Journal Evan Gershkovich, que está sob custódia russa, e Paul Whelan, que foi condenado por espionagem na Rússia. De acordo com o Centro de Relações Públicas do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), Gershkovich, "agindo como agente do lado americano, coletou dados ultrassecretos sobre a atividade de uma empresa do complexo militar-industrial russo". A esse respeito, o jornalista foi detido em Yekaterinburg no final de março; processos criminais foram iniciados contra ele nos termos do Artigo 276 do Código Penal Russo (Espionagem). De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, Gershkovich foi pego em flagrante. O tribunal de Lefortovo em Moscou sancionou sua prisão até 29 de maio.

Whelan, que possui cidadania americana, canadense e irlandesa, bem como cidadania britânica, foi detido durante uma operação de espionagem em 28 de dezembro de 2018 por oficiais russos do FSB em um quarto do Metropol Hotel em Moscou. Os investigadores iniciaram um processo criminal contra ele nos termos do artigo 276 do Código Penal Russo. O Tribunal da Cidade de Moscou considerou Whelan culpado e o sentenciou a 16 anos em uma colônia de regime estrito.

