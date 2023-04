Diálogo e as negociações são a única saída viável para a crise ucraniana, diz Xi a Zelensky

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, conversou nesta quarta-feira (26) por telefone com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Na conversa, Xi Jinping disse que as relações China-Ucrânia passaram por 31 anos de desenvolvimento e atingiram o nível de parceria estratégica, o que impulsionou o desenvolvimento das duas nações. Ele apreciou as repetidas manifestações do presidente Zelensky sobre a importância que ele abribuiu ao desenvolvimento das relações com a China. A China está diposta a trabalhar junto com a Ucrânia para levar adiante a cooperação de benefício mútuo entre os dois países, salientou o presidente chinês.

Em relação à crise ucraniana, Xi Jinping apontou que a China sempre está do lado da paz e a posição central do país é pela promoção da paz por meio de negociações. Segundo ele, o diálogo e as negociações são a única saída viável para a crise e ninguém vence uma guerra nuclear. O líder chinês também disse que a China enviará um representante especial do governo para assuntos da Eurásia para visitar a Ucrânia e outros países, a fim de conduzir uma comunicação profunda com as partes envolvidas sobre a solução política da crise ucraniana.

Por sua vez, Volodymyr Zelensky elogiou as conquistas extraordinárias obtidas pela China, acreditando que, sob a liderança de Xi Jinping, a China enfrentará com sucesso diversos desafios e continuará avançando. Segundo ele, a Ucrânia adere à política de uma só China, e espera desenvolver uma cooperação abrangente com o país asiático. Zelensky também apresentou seus pontos de vista sobre a crise e deu boas-vindas à China para desempenhar um papel importante na restauração da paz e na solução da crise por meios diplomáticos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.