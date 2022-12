Diálogo entre chanceleres da China e Austrália destaca diplomacia e estratégia

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, conselheiro de Estado e chanceler da China, Wang Yi, encontrou-se ontem (21) em Beijing com a chanceler australiana, Penny Wong, para a 6ª rodada de diálogo sobre diplomacia e estratégia entre os dois Estados.

Wang Yi afirmou que a visita de Wong é significativa, já que este ano marca o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Ele salientou que as relações China-Austrália foram uma das melhores entre a China e os países desenvolvidos e trouxeram benefícios aos povos. Porém, nos últimos anos, elas encontraram dificuldades e contratempos, o que é inoportuno e com os quais é preciso aprender lições.

O diplomata chinês acredita que a China e a Austrália não possuem ressentimentos históricos nem conflitos de interesses fundamentais e podem ser parceiros de cooperação que precisam um do outro. Manter a parceria estratégica global entre os dois países correspondem aos interesses fundamentais dos povos chinês e australiano e promoverão a paz e o desenvolvimento da Ásia-Pacífico e do mundo.

Wang Yi apreciou que o novo governo da Austrália mostrou várias vezes a vontade de melhorar e desenvolver as relações bilaterais com a China. Ele acha que as duas partes devem concretizar os consensos importantes alcançados por Xi Jinping e Anthony Albanese no encontro de Bali, reajustar as relações e partir novamente para promover o desenvolvimento sustentável das relações bilaterais.

Por sua vez, Penny Wong salientou que as relações estáveis e construtivas correspondem aos interesses dos dois países e das regiões. Segundo ela, o governo australiano adere ao princípio de Uma Só China, não amplificará e gerenciará as divergências entre os dois países, e recuperará e desenvolverá as comunicações em todas as áreas no âmbito da parceria estratégica global China-Austrália.

As duas partes emitiram uma declaração conjunta sobre os resultados do encontro.

Tradução: Nina Niu

Edição: Diego Goulart

