Diálogo entre Rússia e Ocidente sobre segurança continuará em formato aberto e fechado, diz Putin

Em coletiva, líder russo destaca que as negociações com a OTAN e os EUA continuarão a acontecer em modelo aberto e fechado edit

Sputnik - Em coletiva, líder russo destaca que as negociações com a OTAN e os EUA continuarão a acontecer em modelo aberto e fechado. Resposta às garantias de segurança para o Ocidente já estariam com os esboços prontos, segundo Kremlin.

Nesta quinta-feira (10), o presidente, Vladimir Putin, afirmou que as discussões entre Rússia, OTAN e EUA sobre garantias de segurança continuarão em formato aberto e fechado.

"Quanto a futuras negociações com nossos parceiros europeus e americanos, elas continuam em formatos abertos e fechados. Estamos preparando uma resposta tanto para OTAN quanto para Washington", disse o presidente em entrevista coletiva.

Ao mesmo tempo, o Kremlin divulgou hoje (10), que os principais esboços da resposta de Moscou às garantias de segurança estão prontos, e que o presidente os formulará no momento certo.

"Os principais esboços já estão prontos e, de fato, o próprio presidente disse em entrevista coletiva que informou ao [presidente francês Emmanuel] Macron sobre nossa visão principal", disse Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin a repórteres.

