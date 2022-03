Diante de sanções e boicotes, Rússia cogita nacionalizar ativos de empresas estrangeiras no país

Uma comissão do governo russo sobre atividades legislativas aprovou o segundo pacote de medidas para apoiar a economia do país edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Uma comissão do governo russo sobre atividades legislativas aprovou o segundo pacote de medidas para apoiar a economia do país, incluindo mecanismos para nacionalizar ativos de empresas estrangeiras, segundo o partido político Rússia Unida.

"O proprietário tem cinco dias para rejeitar a gestão externa em caso de retomada das atividades ou venda de uma parte, desde que a empresa e os empregados sejam mantidos. Se isso não acontecer, o tribunal nomeia uma administração temporária por três meses, após o que as ações da nova organização serão leiloadas e as antigas liquidadas", disse o comunicado do Rússia Unida.

Também é indicado que o comprador da nova organização se comprometa a manter pelo menos dois terços dos funcionários e a continuar operando a antiga organização por pelo menos um ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Especifica-se que o projeto de lei permite que um tribunal imponha administração externa a empresas nas quais estrangeiros de países não amigos detenham mais de 25% quando deixarem de operar. Isso evitaria a falência e salvaria empregos.

Várias empresas estrangeiras tomaram a decisão de fechar temporariamente ou parar de operar na Rússia devido à situação na Ucrânia. No momento, nenhum deles anunciou seu fechamento definitivo.

Há poucos dias, o secretário do conselho geral do partido Rússia Unida, Andrei Turchak, disse que a força política propôs a nacionalização das instalações de produção das empresas que anunciaram sua saída do mercado russo e o fechamento das instalações de produção no país durante a operação militar russa para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o porta-voz presidencial Dmitri Peskov, Moscou está estudando, avaliando e elaborando todas as opções para responder às sanções ocidentais contra a Rússia.

A operação militar russa na Ucrânia foi anunciada pelo presidente russo, Vladimir Putin, em 24 de fevereiro, após receber um pedido de assistência militar dos líderes das repúblicas de Donetsk e Lugansk, Denis Pushilin e Leonid Pasechnik, para proteger seu território e a vida de seus cidadãos civis.

Ambas as repúblicas anunciaram unilateralmente sua independência da Ucrânia em 2014, desde então vivem há oito anos sob constantes ataques das forças de Kiev que mataram centenas de civis nesta região conhecida como Donbass.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 21 de fevereiro, a Rússia reconheceu a independência de Donetsk e Lugansk e concordou em dar seu apoio militar a ambas as repúblicas, deixando claro que o objetivo da operação especial russa, além de garantir a segurança das novas repúblicas, era a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo esclareceu que os ataques militares não são dirigidos contra a população civil e que o que se busca é desativar a infraestrutura de guerra em território ucraniano.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE