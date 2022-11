Díaz-Canel propõe diversificar relações com Turquia

Nova etapa do giro diplomático do presidente cubano é a Turquia, antes seguir Para a China edit

247 - O Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, falou nesta quarta-feira (23) sobre a necessidade de diversificar as relações comerciais, financeiras e de outras esferas com a Turquia, depois de se reunir com o presidente do país, Recep Tayyip Erdogan.

Sempre existe a possibilidade de diversificar nossas relações comerciais, financeiras e de outro tipo entre nossos países, declarou o presidente cubano, ao final das conversações oficiais com o presidente turco.

É muito importante para nós fazer esta visita à Turquia, especialmente por coincidir com o 70º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países, historicamente baseadas na solidariedade e no respeito mútuo, declarou.

Tivemos conversações frutíferas, durante as quais aludimos a possíveis projetos conjuntos, declarou o chefe de Estado cubano em coletiva de imprensa ao lado de Erdogan.

Díaz-Canel observou que houve visitas de delegações empresariais e ministeriais, apesar das dificuldades da pandemia de covid-19.

Há interesse mútuo na cooperação em biotecnologia, energia renovável, turismo, agricultura, pecuária, cultura e educação, destacou.

Além disso, o presidente cubano agradeceu a Erdogan pelo apoio da Agência Turca de Cooperação e Coordenação na realização de projetos conjuntos em Cuba na agricultura e outras áreas prioritárias.

Díaz-Canel recordou a visita do líder histórico da Revolução Cubana, Fidel Castro, à Turquia em 1996, e a viagem a Cuba realizada em 2015 por Erdogan, a quem convidou a visitar novamente a ilha.

Por seu turno, o chefe de Estado turco afirmou que manifestou a intenção de elevar o comércio entre os dois países para 200 milhões de dólares.

Vemos que aumentou o interesse de nossas empresas em Cuba. No próximo período, os investimentos das empresas turcas naquele país vão aumentar ainda mais, destacou o presidente turco.

Durante a visita do chefe de Estado cubano à nação euro-asiática, foram assinados seis acordos em áreas como banca, comunicação e informação, bem como cultura e diplomacia.

