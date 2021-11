Didier Raoult, pai da cloroquina, é afastado do Instituto que ele criou

Apoie o 247

247 - Os dias do Professor Raoult à frente do IHU Méditerranée Infection em Marselha estão oficialmente contados. Na terça-feira (23), o instituto iniciou o processo de seleção de um novo diretor com a indicação de Louis Schweitzer, ex-chefe da Renault, para chefiar um "comitê de seleção".

O conselho de diretores do instituto hospitalar universitário "propôs por unanimidade a nomeação do senhor Louis Schweitzer", disse o instituto em um comunicado à imprensa, acrescentando que uma "convocação de candidatos será distribuída em breve em periódicos internacionais".

Didier Raoult foi acusado de "charlatanismo" por alguns de seus colegas por promover um tratamento de Covid com hidroxicloroquina sem validação científica, informa o jornal Le Parisien.

