Dilma pede o fim da dívida externa de países em desenvolvimento

247 - Por iniciativa do Instituto Tricontinental, está circulando no mundo um manifesto assinado por lideranças de países em desenvolvimento, como Índia, Grécia, Zâmbia, Argentina, Venezuela e Brasil, entre outros. A ex-residente Dilma Rousseff firmou o documento.

"Chegou a hora de cancelar essas dívidas odiosas, que não podem - em nenhum caso - ser pagas durante a recessão gerada pela pandemia de Covid-19. Credores públicos e privados assumiram um risco com seus investimentos. Eles exploraram as necessidades dos países em desenvolvimento emprestando dinheiro com taxas de juros obscenas; está na hora de pagar o preço pelo risco que assumiram , em vez de forçar os países com poucos recursos a se desfazer de um capital precioso", afirma o documento.

A informação é da jornalista Mônica Bergamo.

