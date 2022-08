Diminui ação na ONU para isolar a Rússia

Potências ocidentais encontram dificuldades para impor sanções à Rússia no âmbito das Nações Unidas edit

Reuters - Em uma noite de junho, sob os candelabros da missão russa das Nações Unidas em Nova York, dezenas de embaixadores na ONU da África, Oriente Médio, América Latina e Ásia participaram de uma recepção para marcar o dia nacional do país - menos de quatro meses depois que suas forças invadiram o país vizinho, a Ucrânia.

"Agradecemos a todos vocês por seu apoio e sua posição de princípio contra a chamada cruzada antirrussa", disse o embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, depois de aludir a países de tentar "cancelar" a Rússia e sua cultura.

A multidão de embaixadores ilustrou as dificuldades enfrentadas por diplomatas ocidentais na tentativa de sustentar a determinação internacional de isolar diplomaticamente a Rússia após uma enxurrada inicial de denúncias da ONU por atacar a Ucrânia.

Desconfiados da frustração e preocupação entre alguns países de que a guerra está consumindo muita atenção global quase seis meses depois, sem perspectiva de que as Nações Unidas sejam capazes de acabar com ela, diplomatas ocidentais reconhecem que estão limitados em como podem atingir significativamente a Rússia.

"À medida que a guerra se arrasta, tornou-se mais difícil encontrar maneiras significativas de penalizar a Rússia", disse Richard Gowan, diretor da ONU no independente International Crisis Group.

Em alguns casos, os países ocidentais estão se esquivando de algumas medidas específicas, temendo um apoio morno, já que o aumento da abstenção de votos sinaliza uma crescente falta de vontade de se opor publicamente a Moscou, disseram diplomatas e observadores.

A União Europeia cogitou um plano em junho para nomear um especialista da ONU para investigar violações de direitos humanos na Rússia, segundo diplomatas, mas engavetou a ideia por temer que quase metade dos 47 membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra pudesse se opor.

"Os países estão perguntando: 'É realmente tão sábio estar entre aqueles que querem derrotar a Rússia?'", questionou Olaf Wientzek, diretor do escritório de Genebra da Fundação Alemã Konrad Adenauer.

A missão russa nas Nações Unidas em Genebra disse que os países ocidentais "sabem muito bem que é impossível isolar a Rússia, já que é uma potência global".

Como país detentor de poder de veto no Conselho de Segurança da ONU de 15 membros, a Rússia pode se proteger de ações substanciais, como sanções, mas também faz campanha para diminuir o apoio a movimentos diplomáticos ocidentais em outros lugares.

Antes de uma votação pela Assembleia Geral da ONU de 193 membros em abril para suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos, Moscou alertou os países que um voto sim ou abstenção seria visto como "hostil", com consequências para suas relações.

A medida liderada pelos EUA obteve 93 votos a favor, 24 votos contra e 58 abstenções.

A embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, disse que a Rússia conseguiu influenciar alguns países com uma "narrativa falsa" de que as sanções ocidentais são as culpadas por uma crise alimentar global alimentada pela guerra de Moscou, mas argumentou que isso não se traduziu em um maior apoio à Rússia.

"Mais de 17 países africanos se abstiveram por medo das táticas de intimidação russas contra eles. Portanto, temos que estar conscientes disso", disse ela ao Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA em julho.

Linhas vermelhas

Uma semana depois do início do conflito na Ucrânia, em 24 de fevereiro, quase três quartos da Assembléia Geral votaram para repreender a Rússia e exigir que ela retirasse suas tropas. Três semanas depois, novamente denunciou de forma esmagadora a Rússia por criar uma situação humanitária "terrível".

"O apoio vai diminuir porque as resoluções de março representam uma marca alta; e não há apetite para mais ações a menos que as linhas vermelhas sejam ultrapassadas", disse um diplomata asiático sênior, falando sob condição de anonimato.

Alguns diplomatas sugeriram que essas linhas vermelhas podem ser um ataque com armas nucleares ou químicas, mortes de civis em larga escala ou anexação do território ucraniano.

Os Estados ocidentais tiveram sucesso em se concentrar nas eleições para os órgãos da ONU. Pela primeira vez desde que a agência infantil da ONU, UNICEF, foi criada em 1946, a Rússia não conseguiu a reeleição para o conselho em abril e não conseguiu ocupar assentos em outros órgãos.

Mas na Organização Mundial da Saúde, em maio, cerca de 30 Estados, metade deles da África, não compareceram à votação de uma resolução da Ucrânia, levando alguns delegados presentes a brincarem que devem estar perdendo uma festa.

"O mais intrigante para nós é a ideia de que um conflito como esse está sendo incentivado a continuar indefinidamente", disse um diplomata africano sênior, falando sob condição de anonimato, citando suprimentos de armas ocidentais para a Ucrânia e a falta de negociações reais para encerrar pacificamente. o conflito.

A Ucrânia apelou para a expulsão da Rússia das Nações Unidas. Mas fazer o movimento sem precedentes requer uma recomendação do Conselho de Segurança que pode ser bloqueada pela Rússia.

Outra opção poderia ser revogar as credenciais dos representantes do presidente russo, Vladimir Putin, mas isso precisaria de pelo menos o apoio da maioria da Assembleia Geral.

