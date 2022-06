Dinamarca é o quinto país a ter fornecimento de gás russo cortado

Apoie o 247

ICL

RT - A Dinamarca se tornou o quinto país a ter seu fornecimento do gás natural russo cortado após a recusa de sua maior empresa de energia, Orsted, de pagar as entregas em rublos. Os fornecimentos para a Shell Energy Europe Limited na Alemanha também foram interrompidos pelo mesmo motivo, anunciou a gigante de energia russa Gazprom na quarta-feira.

“Até o final do dia útil de 31 de maio, a Gazprom Export não havia recebido o pagamento pelo fornecimento de gás em abril da Orsted Salg & Service”, explicou a empresa russa em comunicado. Acrescentou que, em 2021, a Gazprom Export forneceu à empresa dinamarquesa 1,97 bcm de gás, o que representou cerca de dois terços do consumo total de gás na Dinamarca.

“O contrato entre a Gazprom Export e a Shell Energy Europe Limited para o fornecimento de gás à Alemanha prevê um volume de até 1,2 bcm de gás por ano”, disse a Gazprom.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Shell responde por apenas 2,6% dos 95 bcm de gás natural que a Alemanha consome a cada ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A Shell continua trabalhando em uma retirada gradual dos hidrocarbonetos russos”, disse a empresa à BBC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A maioria dos maiores compradores de gás da Alemanha, incluindo Uniper e RWE, concordou com o esquema de pagamento em rublos do Kremlin.



O novo mecanismo de pagamento da Rússia exige que compradores de gás de países “hostis” que impuseram sanções a Moscou abram contas no Gazprombank da Rússia. Eles podem então depositar fundos na moeda de sua escolha, que o banco converte em rublos e transfere para o gigante de energia de São Petersburgo.



A gigante de energia russa suspendeu recentemente as exportações de gás para a Bulgária, Polônia, Finlândia e Holanda depois que eles se recusaram a cumprir. De acordo com o Ministério da Energia da Rússia, cerca de duas dúzias de empresas europeias até agora abriram contas em rublos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE