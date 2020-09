Dino: Bolsonaro fez ato de campanha para Trump em solo brasileiro. Subalternidade histórica na diplomacia brasileira

O governador do Maranhão, Flávio Dino, usou suas redes sociais para condenar a terrível submissão do governo de Jair Bolsonaro ao governo de Donald Trump, presente na visita de Mike Pompeu ao Brasil na última sexta edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (21) para condenar a terrível submissão do governo de Jair Bolsonaro ao governo de Donald Trump, presente na visita do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, ao Brasil na última sexta (18).

A visita de Pompeo ao estado de Roraima, que faz divisa com a Venezuela, foi uma ameaça direta dos EUA ao governo de Nicolàs Maduro.

“Não se pode negar a originalidade: fizeram um ato de campanha eleitoral para Trump em solo brasileiro, com autoridades dos Estados Unidos e do Brasil. Algo nunca antes feito na longa história da diplomacia brasileira. Subalternidade levada ao grau máximo. Exotismo vergonhoso”, disse Dino.

Neste domingo, ex-chanceleres como Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira, Celso Amorim, Celso Lafer e José Serra e diplomatas como Rubens Ricupero, entre outros, resolveram apoiar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que condenou a submissão do governo brasileito ao receber o secretário de Estado americano, Mike Pompeu, numa ação de completa submissão de Jair Bolsonaro a Donald Trump .

