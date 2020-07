Diosdado Cabello, segundo homem do poder na Venezuela, está com Covid-19

O líder chavista Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Nacional Constituinte e vice-presidente do PSUV, relatou através de suas redes sociais que testou positivo para a Covid-19, está isolado e cumprindo o tratamento indicado edit

247 - O presidente da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, Diosdado Cabello, confirma que testou positivo para o coronavírus.

Ele publicou a informação nas redes sociais nesta quinta-feira (9), depois de realizar os exames laboratoriais, informa a RT.

"A partir de agora estou isolado, cumprindo o tratamento indicado", disse Cabello, que agradeceu ao povo venezuelano "por seus votos de felicidades".

Na quarta-feira passada, o líder chavista suspendeu a transmissão de seu programa de televisão "Con el Mazo Dando" por apresentar o que considerava "uma forte alergia", com irritação e inchaço nos olhos.

Depois que as notícias sobre o contágio foram divulgadas, o presidente venezuelano Nicolás Maduro enviou-lhe toda a solidariedade. "Estamos com você, Diosdado. Estou certo de que, com sua força moral e espiritual e a proteção de nosso santo José Gregorio Hernández, você passará por esses dias de tratamento e recuperação", afirmou.

