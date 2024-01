Diplomacia chinesa alcança novos patamares em 2023, diz Wang Yi

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - 2023 foi um ano em que as relações internacionais encontraram mudanças profundas e a China promoveu solidamente o processo de modernização, sendo também um ano de avanço e de colheita para a diplomacia chinesa, afirmou o chanceler chinês, Wang Yi, nesta terça-feira (9) em Beijing.

Em um discurso proferido na cerimônia de abertura de um simpósio sobre a situação internacional e a diplomacia chinesa de 2023, Wang Yi fez uma retrospectiva sobre a diplomacia chinesa e resumiu seis destaques, a saber: a diplomacia de chefe de Estado obteve resultados frutíferos; a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade tem registrado progressos sólidos; a construção conjunta do Cinturão e Rota entrou numa nova fase de desenvolvimento de alta qualidade; a ampliação histórica do Brics constitui uma nova força de união e cooperação dos países em desenvolvimento; a Cúpula China-Ásia Central criou uma nova plataforma de cooperação de boa vizinhança regional; e a reconciliação histórica entre a Arábia Saudita e o Irã estabeleceu um novo exemplo de resolução política de questões em alta.

