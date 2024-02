Diplomacia russa opina que é impossível retomar o processo de paz entre Israel e Palestina sem uma trégua antes

Apoie o 247

TASS - Será impossível reiniciar o processo de resolução do conflito israelo-palestiniano sem um cessar-fogo, disse o Representante Permanente da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya.

"Temos defendido de forma consistente e inabalável um cessar-fogo humanitário imediato. Em primeiro lugar, queremos dizer Gaza. No entanto, os ataques violentos das Forças Armadas Israelitas na Cisjordânia, juntamente com os bombardeios na Linha Azul com o Líbano e ataques arbitrários contra o território sírio devem parar imediatamente", disse ele numa reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação no Oriente Médio, incluindo a questão palestina.

“Sem a cessação das hostilidades, não pode haver acesso humanitário significativo a todos os necessitados, não pode haver libertação de todos os reféns e não pode haver recuperação do processo de colonização palestinio-israelense numa base internacionalmente reconhecida”, continuou o enviado russo.

Ele prosseguiu dizendo que “os líderes da ONU em todos os níveis são unânimes” no seu apoio a um cessar-fogo urgente e generalizado como pré-requisito para a prestação de assistência humanitária na escala adequada.

