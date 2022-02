Diplomata diz ao premiê do Reino Unido para parar de papaguear 'notícias falsas' sobre 'ameaça russa'

Apoie o 247

TASS - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, pediu ao primeiro-ministro do Reino Unido que pare de divulgar ideias fabricadas sobre a suposta ameaça de agressão da Rússia contra a Ucrânia.

"O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, postou um vídeo na conta oficial do governo nas redes sociais, onde ele conta aos espectadores sobre as tropas russas perto da fronteira com a Ucrânia e ameaça com perspectivas 'muito reais' de uma agressão russa iminente", disse ela. "Pare de intimidar as pessoas, pare de espalhar notícias falsas e ameaças."

Ela observou que a música de suspense que acompanha as palavras de Johnson abafa a voz do regime de Kiev, que começou a "gritar em voz alta coisas opostas ao que os britânicos e os americanos estão dizendo". "As autoridades ucranianas de repente entenderam que o Ocidente está simplesmente usando seu país em seus interesses geopolíticos e está tentando recuar", disse ela, citando como exemplo as declarações do chefe de segurança da Ucrânia, bem como dos ministros da Defesa e das Relações Exteriores.

"Quanto às declarações das estruturas oficiais dos EUA e da Grã-Bretanha, elas provocam risadas e piadas não apenas na Rússia, mas em todo o mundo, porque é impossível levar a sério essas declarações, esses conjuntos de clichês míticos, essas fobias", enfatizou Zakharova. "Mas é necessário ser sério e responsável com a realidade: os pedidos do regime de Kiev para diminuir o zelo não são atendidos nem em Washington nem em Londres. Eu não diria que eles não se importam, eles simplesmente têm seus próprios objetivos. . Eles têm uma crise política tanto nos Estados Unidos quanto na Grã-Bretanha. Então, eles precisam urgentemente encontrar uma possibilidade de fazer uma luta virtual em qualquer lugar e estão fazendo isso para desviar a atenção das pessoas em seus países da atual política desenvolvimentos em casa."

