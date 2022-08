Diplomata diz que EUA sofrerão derrota esmagadora se interferirem nos assuntos internos da China

Apoie o 247

TASS - Os Estados Unidos não aprenderam uma lição com sua linha fracassada na Ucrânia e tentaram fazer o mesmo em Taiwan. Washington sofrerá uma derrota esmagadora, disse o embaixador chinês na Rússia, Zhang Hanhui, em entrevista exclusiva à TASS.

"[Estamos] a caminho do objetivo mais importante de nossa nação: a reunificação da pátria. O povo chinês tem uma vontade inabalável, forte determinação, plena confiança e todas as oportunidades para defender a soberania nacional e a dignidade nacional", destacou o diplomata, "Em vez de aprender uma lição com sua linha fracassada sobre a questão da Ucrânia, os Estados Unidos a vincularam artificialmente à questão de Taiwan; uma derrota ainda maior os espera."

Zhang Hanhui apontou que, como vários fatos provam, os Estados Unidos "são o verdadeiro destruidor das regras internacionais e da ordem mundial, uma fonte de crescente instabilidade e incerteza no mundo de hoje".

"O hegemonismo e a política de poder dos EUA se tornaram o maior desafio ao progresso e ao desenvolvimento pacífico da civilização humana", acrescentou, "a China se opõe fortemente às seguintes ações equivocadas dos EUA: hegemonia e intimidação. Esperamos que os Estados Unidos entendam que a mentalidade da Guerra Fria e as sanções unilaterais não nos levarão a lugar nenhum, as guerras indiretas e a interferência nos assuntos internos de outros países não têm perspectiva".

