TASS - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, pediu em tom de brincadeira aos meios de comunicação americanos e britânicos que divulgassem um cronograma das "próximas invasões" da Rússia na Ucrânia para o ano em curso.

"Gostaria de solicitar a desinformação dos EUA e da Grã-Bretanha: Bloomberg, The New York Times e os meios de comunicação The Sun para publicar a programação de nossas próximas invasões para o ano. Gostaria de planejar minhas férias", disse o diplomata russo em seu canal Telegram quarta-feira.

O Ocidente e Kiev recentemente ecoaram alegações sobre a potencial invasão da Ucrânia pela Rússia recentemente. Os meios de comunicação ocidentais continuam anunciando com entusiasmo "a data da invasão", que foi repetidamente adiada. Em particular, de acordo com o jornal Politico, o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que a Rússia poderia supostamente atacar a Ucrânia em 16 de fevereiro. , enquanto os preços da energia na Europa estão crescendo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, criticou essas declarações como uma escalada "vazia e infundada" de tensões, enfatizando que a Rússia não representava ameaça a ninguém.

