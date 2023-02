Diplomata russo diz que sanções ocidentais aceleram comércio em moedas nacionais com China

Em 2022, no comércio com a China, a cota-parte das moedas nacionais passou a ser de 50 por cento edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - As sanções ocidentais impostas à Rússia não impedem o crescimento das transações entre Moscou e Pequim e seu pagamento em moedas nacionais, mas, pelo contrário, contribuem para ele, disse em entrevista à Sputnik Igor Morgulov, embaixador russo em Pequim.

"Influenciam, mas apenas no sentido oposto, isto é, elas não impedem o crescimento dos pagamentos em moedas nacionais, mas, pelo contrário, o ajudam", declarou o diplomata, respondendo à pergunta se as sanções ocidentais afetam o comércio entre a China e a Rússia.

Morgulov disse que, em 2022, no comércio com a China, a cota-parte das moedas nacionais passou a ser de 50 por cento.

"Hoje, com base nos resultados do ano passado, estimamos a cota-parte das moedas nacionais no comércio bilateral em cerca de 50%, ou seja, cerca de metade do nosso volume de negócios é feito em yuan e rublos", observou o embaixador.

Morgulov ressaltou que o ritmo da transição comercial para moedas nacionais é "muito impressionante".

Por fim, ele disse que os apelos ocidentais para a China influenciar a Rússia na questão da Ucrânia são um insulto para Pequim, uma vez que a China segue uma política externa independente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.