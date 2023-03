Diplomata sênior dos EUA diz estar "profundamente decepcionado" com permissão do Brasil a navios militares iranianos

Apoie o 247

WASHINGTON, 15 de março (Sputnik) - A decisão do Brasil de permitir que dois navios de guerra iranianos atracassem no Rio de Janeiro no mês passado foi "profundamente decepcionante" para os Estados Unidos e Washington levantou suas preocupações sobre o assunto com Brasília, bem como com outros governos regionais, disse o secretário assistente de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Brian Nichols, em uma audiência no Congresso na quarta-feira.

"A decisão soberana do Brasil de permitir que o Makran e o Dena atracassem em fevereiro e sua subsequente partida em 4 de março é profundamente decepcionante", disse Nichols ao Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos.

Nichols disse que navios de guerra iranianos "não têm lugar em nosso hemisfério" e o Departamento de Estado levantou preocupações sobre sua presença com todos os governos do hemisfério.

Pressionado pelo senador James Risch sobre a ineficácia das sanções dos EUA no assunto, Nichols apenas disse que o Departamento de Estado continuaria suas discussões com o Brasil, bem como com outros parceiros do hemisfério, sobre uma resposta adicional ao Irã.

Em 27 de fevereiro, o Brasil concedeu permissão aos dois navios de guerra iranianos para atracarem no Rio de Janeiro logo após o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva encerrar sua viagem a Washington.

