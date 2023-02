Diplomatas da UE não chegam a acordo sobre o 10º pacote de sanções contra a Rússia

Apoie o 247

MOSCOU, 22 de fevereiro (Sputnik/Prime) - A União Europeia não conseguiu chegar a um acordo sobre o 10º pacote de sanções contra a Rússia e as negociações sobre esta questão continuarão em 23 de fevereiro, informou a Reuters na quarta-feira, citando quatro fontes diplomáticas.



No início da semana, o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, disse após uma reunião do Conselho de Relações Exteriores da UE que um novo pacote de sanções contra a Rússia seria adotado até 24 de fevereiro.



