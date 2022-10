Direção do Partido Comunista da China faz plano para implementar os princípios orientadores do 20º Congresso

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) convocou uma reunião nesta terça-feira (25) para montar o plano para estudar, divulgar e implementar os princípios orientadores do 20º Congresso Nacional do PCCh, que terminou no sábado (22).

O secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, presidiu a reunião, que também deliberou sobre os regulamentos de fortalecimento e salvaguarda da liderança centralizada e unificada do Comitê Central do Partido, e as regras detalhadas para a implementação dos "oito requisitos" do Comitê Central do Partido.

