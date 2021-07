Direção do Partido Comunista de Cuba se reuniu no mesmo dia dos protestos

247 - O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba realizou no domingo (11) uma reunião presidida por Miguel Díaz-Canel, primeiro secretário do Comitê Central e presidente da República, que contou com a presença de Raúl Castro.

Durante o encontro, foram analisadas as provocações orquestradas por elementos contra-revolucionários, organizados e financiados pelos Estados Unidos com fins desestabilizadores, informa o jornal Granma, veículo oficial do partido.

Os membros do órgão máximo do partido também dirigiram a resposta exemplar do povo ao apelo do presidente Díaz-Canel para defender a Revolução nas ruas, o que permitiu derrotar as ações de protesto.

