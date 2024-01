Diretor da OMS pede manutenção do financiamento à agência da ONU para os palestinos

"Cortar o financiamento só prejudicará as pessoas de Gaza que precisam de apoio", disse Tedros Adhanom. Ajuda foi cortada sob acusação de aliança de funcionários com o Hamas edit

247 - Diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, publicou no X, antigo Twitter, neste domingo (28) um apelo pela retomada do financiamento à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA). Países têm suspendido a ajuda sob acusação de aliança de alguns funcionários do órgão com o Hamas.

"Apelamos aos doadores para que não suspendam o seu financiamento à UNRWA neste momento crítico. Cortar o financiamento só prejudicará as pessoas de Gaza que precisam desesperadamente de apoio", disse Tedros Adhanom. >>> Comissário Geral da Agência da ONU de ajuda aos palestinos se diz chocado com a suspensão do financiamento

O secretário-geral da ONU, António Guterres, também apelou pela retomada do financiamento. Ele observou que as atividades da agência são essenciais para a sobrevivência dos dois milhões de civis da Faixa de Gaza e garantiu que a ONU está tomando “medidas rápidas” na investigação sobre as acusações.

