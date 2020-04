Diretor de agência de vacinas dos EUA diz que foi demitido por discordar sobre uso da cloroquina

247 - O médico Rick Bright, que liderava o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus dentro do governo dos Estados Unidos, afirmou que foi demitido após questionar o modo como a gestão de Donald Trump queria impor o uso da cloroquina no combate à pandemia. Trump, assim como Jair Bolsonaro, defende o uso da cloroquina como "cura" para a Covid-19.

"Acredito que essa transferência foi uma resposta à minha insistência para que o governo investisse os bilhões de dólares disponibilizados pelo Congresso para resolver a pandemia da Covid-19 em soluções seguras e cientificamente examinadas, e não em medicamentos, vacinas e outras tecnologias que não têm mérito científico", afirmou ele em nota ao jornal The New York Times, explicando que a sua demissão foi porque defendeu que o governo não deveria investir em pesquisas com a cloroquina —que não tem eficácia comprovada contra o coronavírus.

O médido era diretor da Barda (agência do governo americano responsável pela produção de vacinas e medicamentos para o combate ao bioterrorismo e a pandemias) e de vice-secretário-assistente para Preparação e Resposta do Departamento de Saúde.

"Estou falando publicamente porque para combater esse vírus mortal, é a ciência que deve mostrar o caminho — e não a política ou o patrimonialismo", completou.

