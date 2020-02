Diretor de hospital em Wuhan, na China, morre por Covid-19, diz jornal estatal chinês

247 - Um diretor de um hospital em Wuhan, na China, morreu nesta segunda-feira (17) por uma doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com informações do jornal estatal chinês "People's Daily", Liu Zhiming, que trabalhava no hospital Wuchang, é o primeiro diretor de hospital a morrer por causa da doença. Ao todo, 1.772 pessoas morreram e 70.635 se infectaram.

Wuhan, capital da província de Hubei, é onde o surto de coronavírus começou, em 31 de dezembro do ano passado. De acordo com a OMS, 94% dos novos casos continuam vindo da província.