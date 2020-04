Segunda onda do coronavírus nos EUA poderá ser ainda mais devastadora

Análise é de Robert Redfield, diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doença (CDC) no país, que alerta que essa segunda onda poderá coincidir com a temporada de gripe na América do Norte edit

247 - Robert Redfield, diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doença (CDC), nos Estados Unidos, alerta que uma segunda onda do coronavírus no país pode ser ainda mais devastadora, já que poderá coincidir com a temporada de gripe na América do Norte. “Existe a possibilidade de que o ataque do vírus em nossa nação no próximo inverno seja realmente mais difícil do que o que acabamos de atravessar”, disse o diretor do CDC nesta terça-feira (21) ao jornal Washington Post.

Segundo ele, é preciso que os norte-americanos estejam preparados e se vacinem contra a gripe. “Nós teremos a epidemia de gripe e a epidemia de coronavírus ao mesmo tempo”, justificou. O inverno nos EUA começa e dezembro e vai até o final de março.

Até o momento, os EUA registram mais de 820 mil casos de Covid-19, com quase 45.000 mortes, segundo levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins.

