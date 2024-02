Diretor-Geral da OMS alerta que situação sanitária em Gaza é desumana

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou na quarta-feira (21), em uma coletiva de imprensa em Genebra que a situação sanitária e humanitária em Gaza é desumana e continua a deteriorar-se, após mais de quatro meses de agressão contínua por parte da ocupação israelita, informa a agência palestina WAFA.

Ele questionou: “Em que tipo de mundo vivemos quando as pessoas não conseguem obter comida e água, ou quando as pessoas que não conseguem nem andar não conseguem receber cuidados?”

continua após o anúncio

“Em que tipo de mundo vivemos quando os profissionais de saúde correm o risco de serem bombardeados enquanto realizam o seu trabalho para salvar vidas?” - acrescentou o Diretor-Geral da OMS."

Ele continuou questionando afirmando: “Em que tipo de mundo vivemos quando os hospitais devem fechar porque não há mais energia ou medicamentos para ajudar a salvar os pacientes? E eles estão sendo alvo da força militar?”

continua após o anúncio

Ele disse que Gaza se tornou uma zona de morte. Grande parte do território foi destruído e mais de 29 mil pessoas foram mortas, disse a diretora-geral da OMS, acrescentando que muitas mais estão desaparecidas e presumivelmente mortas e muitas outras estão feridas.

Salientou que a desnutrição grave aumentou dramaticamente desde o início da agressão israelita, observando que aumentou de menos de 1% para mais de 15% em algumas áreas de Gaza, colocando mais vidas em risco. Este número aumentará à medida que a agressão continuar e os fornecimentos forem interrompidos, disse ele.

continua após o anúncio

Ele enfatizou a necessidade de um cessar-fogo imediato, de que as bombas parem de cair e de um acesso humanitário irrestrito à Faixa.

De acordo com estimativas da ONU, a agressão em curso em Gaza, que começou em 7 de Outubro do ano passado, empurrou cerca de 2,2 milhões de pessoas à beira da fome e deslocou três quartos da população da Faixa.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: