Distúrbios violentos em Papua Nova Guiné deixam pelo menos 15 pessoas mortas

(Sputnik) - Pelo menos 15 pessoas foram mortas em Papua Nova Guiné como resultado de revoltas e distúrbios violentos após alguns residentes incendiarem lojas e negócios enquanto policiais estavam em greve devido a discrepâncias nos pagamentos, relatou a ABC News na quinta-feira.

Powes Parkop, governador do distrito da capital do país, Port Moresby, disse na quarta-feira que a capital de Papua Nova Guiné foi varrida por uma onda de violência e saques que deixaram várias pessoas mortas enquanto os policiais estavam em greve por discrepâncias nos pagamentos.

O relatório citou autoridades locais dizendo que oito pessoas foram mortas em distúrbios na cidade capital de Port Moresby, enquanto outras sete foram mortas na segunda maior cidade do país, Lae. Pelo menos uma pessoa está em estado crítico em Port Moresby.

O relatório informou que paramédicos responderam a várias chamadas envolvendo queimaduras graves e ferimentos de bala. O relatório também citou o primeiro-ministro do país, James Marape, dizendo que 180 policiais adicionais voariam para Port Moresby para trazer a situação sob controle das autoridades.

A emissora neozelandesa RNZ relatou anteriormente que cerca de 200 policiais e oficiais de segurança participaram de greves devido a discrepâncias nos pagamentos.

