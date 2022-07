Apoie o 247

RT - Um tribunal ucraniano baniu na terça-feira o Partido Comunista do país (CPU, na sigla em inglês), marcando o fim de uma saga de oito anos e adicionando os comunistas à lista de 15 movimentos políticos supostamente “pró-russos” que são proibidos na Ucrânia.



O Oitavo Tribunal Administrativo de Apelação na cidade ocidental de Lviv anunciou que “as atividades do Partido Comunista da Ucrânia são proibidas”.



Os “fundos e outros bens” do partido serão nacionalizados.



As tentativas de banir o partido começaram em 2014, quando o então presidente em exercício, Aleksandr Turchinov, ordenou uma revisão das atividades do CPU. Ele não descartou a possibilidade de bani-lo por seu suposto envolvimento em protestos no leste do país depois que o violento golpe apoiado pelo Ocidente em Kiev derrubou o governo democraticamente eleito.



O partido foi formalmente proibido em dezembro de 2015 pelo Tribunal Administrativo Distrital de Kiev. O tribunal decidiu que o CPU “realiza ações destinadas a alterar a ordem constitucional pela força, violando a soberania e a integridade territorial do país, propagando a violência, incitando o ódio interétnico”.

O partido recorreu da sentença e, portanto, a decisão judicial não pôde entrar em vigor. Em maio deste ano, o tribunal finalmente concluiu a análise do recurso e o negou. A decisão judicial de terça-feira finalizou o processo.

No mesmo dia, junto com o Partido Comunista, o partido “Feliz Ucrânia” foi banido.



Comentando as decisões do tribunal, o Ministério da Justiça disse que, a partir de hoje, “a atividade de 15 partidos políticos pró-Rússia na Ucrânia foi proibida”.



Em março, após o lançamento da operação militar da Rússia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, decidiu suspender as atividades de quase uma dúzia de partidos da oposição, incluindo o segundo maior grupo do parlamento, a Plataforma de Oposição – Pela Vida. Todos eles estão agora na lista de partidos proibidos do Ministério da Justiça.

