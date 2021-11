Do governo Bolsonaro ao PT, Gilmar Mendes reúne políticos em Portugal

O Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), do qual o ministro do STF é sócio, fará um evento jurídico em Lisboa com o núcleo do governo Bolsonaro, passando pelo centrão até chegar ao PT edit

247 - O Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), do qual o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes é sócio, fará um evento jurídico em Lisboa com o núcleo do governo Bolsonaro, passando pelo centrão até chegar ao PT. As informações foram publicadas pela coluna de Carolina Brígido, no portal Uol.

O evento começa nesta segunda-feira (15) e se estende até quarta-feira. Será presencial, com transmissão online. Entre os participantes, está a ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flavia Arruda, que integra o PL de Valdemar Costa Neto. A legenda terá Jair Bolsonaro em seus quadros.

Os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), também estarão em Portugal. Pacheco fará a palestra inaugural do fórum.

Também participarão os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.

O ex-advogado-geral da União André Mendonça poderá transitar entre seus possíveis futuros colegas de trabalho.

Para a manhã de quarta-feira, está previsto o painel "Presidencialismo de coalizão e semipresidencialismo". Entre os debatedores estão Gilmar, Michel Temer e o presidente do PSD, Gilberto Kassab.

O último dia do evento terá, ainda, um painel sobre Forças Armadas e democracia, com a presença de Raul Jungmann (Cidadania), ministro da Segurança Pública entre 2016 e 2018; de Aldo Rebelo (Solidariedade), ministro da Defesa entre 2015 e 2016; e do senador Jaques Wagner (PT).

