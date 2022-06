Documento de entrada da Suécia na Otan não atende às expectativas da Turquia, diz Ancara

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Nesta quarta-feira (15), o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, afirmou que o documento de entrada da Suécia na Otan apresentado a Ancara não atende às suas expectativas.

"A primeira-ministra sueca [Magdalena Andersson] enviou um documento correspondente tanto para a Otan quanto para nós, mas está longe de ser o assunto das discussões e as condições e preocupações delineadas por nosso governo", disse Cavusoglu em um briefing conjunto a seus colegas irlandeses e noruegueses na capital turca.

O chanceler observou que a Turquia ainda aguarda uma resposta por escrito às suas preocupações.

Em 18 de maio, Suécia e Finlândia apresentaram seus pedidos de adesão à Aliança Atlântica. Ancara se opõe à sua entrada, exigindo que Helsinque e Estocolmo retirem o apoio ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e as restrições à venda de armas que eles impuseram após a ofensiva turca de 2019 às milícias curdas no norte da Síria.

No mesmo briefing, Cavusoglu também pediu a remoção das preocupações da Rússia relacionadas à abertura de corredores para exportações de grãos dos portos ucranianos.

"As preocupações da Rússia precisam ser abordadas no processo de abertura de corredores para resolver o problema dos grãos", acrescentando que, ao mesmo tempo, "o mundo precisa de grãos russos" e que as expectativas de Moscou "devem ser atendidas em benefício de todas as partes".

