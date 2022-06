Documento do Pentágono revela colaboração com Elon Musk em projetos militares

Apoie o 247

Sputnik – De acordo com um relatório do Pentágono obtido pelo portal The Intercept, o Departamento de Defesa dos EUA tem interesse em utilizar as naves do empresário Elon Musk em missões militares.

O documento fornece três exemplos de potenciais futuros usos das tecnologias e das naves Starship do bilionário, como o desembarque de uma força de resgate em uma embaixada dos EUA na África ameaçada por um cerco.

A publicação refere-se ao acordo cooperativo, assinado em 2020, entre a SpaceX e o Comando de Transporte dos EUA (TRANSCOM, na sigla em inglês), embora continue sendo uma lista de desejos, pois as naves estão longe de estarem prontas para operações reais.

O acordo entre a TRANSCOM e a SpaceX é notoriamente conhecido. Oficialmente, a Defesa norte-americana pretende garantir que as Forças Aéreas dos EUA alcancem infraestrutura suficiente para enviar satélites ao espaço sem a ajuda dos foguetes russos.

O que o novo documento revela é que, segundo as ambições do Pentágono, há outros planos da Defesa dos EUA por trás do acordo.

Há interesse, por exemplo, em uma frota de naves militares que poderia fornecer "um método alternativo para entrega logística" no Pacífico, ou entregar "uma coleção de armas e veículos, equipamentos de construção" em qualquer lugar do globo em curto prazo.

Em outro cenário imaginado, intitulado "Apoio à Embaixada", prevê "capacidade de entrega direta e rápida dos EUA caso haja uma embaixada na África envolvendo uma situação de "força de reação rápida".

