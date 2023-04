Documento vazado da inteligência dos EUA afirma que Sérvia concordou em armar a Ucrânia

Apoie o 247

Reuters - A Sérvia, o único país da Europa que se recusou a sancionar a Rússia pela guerra na Ucrânia, concordou em fornecer armas a Kiev ou já as enviou, de acordo com um documento confidencial do Pentágono.

O documento, um resumo das respostas dos governos europeus aos pedidos da Ucrânia de treinamento militar e "ajuda letal" ou armas, estava entre dezenas de documentos classificados publicados online nas últimas semanas no que poderia ser o vazamento mais sério de segredos dos EUA em anos.

Intitulado "Europa | Resposta ao conflito em curso Rússia-Ucrânia", o documento em forma de gráfico lista as "posições avaliadas" de 38 governos europeus em resposta aos pedidos de assistência militar da Ucrânia.

O gráfico mostrava que a Sérvia se recusou a fornecer treinamento às forças ucranianas, mas se comprometeu a enviar ajuda letal ou já a forneceu. Ele também disse que a Sérvia tinha vontade política e capacidade militar para fornecer armas à Ucrânia no futuro.

O documento está marcado como Secret e NOFORN, proibindo sua distribuição para serviços de inteligência e militares estrangeiros. É datado de 2 de março e gravado com o selo do escritório do Joint Chiefs of Staff.

A Reuters não pôde verificar de forma independente a autenticidade do documento.

O gabinete do presidente sérvio Aleksandar Vucic e a embaixada ucraniana não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

O Pentágono também não respondeu imediatamente às perguntas da Reuters sobre a referência do documento à Sérvia e anteriormente se recusou a comentar sobre qualquer um dos documentos vazados.

O governo de Vucic declarou neutralidade na guerra da Ucrânia, apesar dos profundos laços históricos, econômicos e culturais do país com a Rússia.

"Se este documento for preciso, ou mostra a duplicidade de Vucic em relação à Rússia ou ele está sob enorme pressão de Washington para entregar armas à Ucrânia", disse Janusz Bugajski, um especialista do Leste Europeu da Jamestown Foundation, um instituto de política externa.

O Departamento de Justiça está investigando o vazamento, enquanto o Pentágono avalia os danos causados ​​à segurança nacional dos EUA.

O gráfico do Pentágono dividiu as respostas aos pedidos de ajuda da Ucrânia em quatro categorias: países que se comprometeram a fornecer treinamento e ajuda letal; países que já haviam fornecido treinamento, ajuda letal ou ambos; países com capacidade militar e vontade política "para fornecer futura ajuda letal".

Áustria e Malta foram os únicos dois países marcados como "Não" em todas as quatro categorias.

A divulgação do gráfico ocorre pouco mais de um mês depois que documentos publicados em um canal pró-Rússia no aplicativo de mensagens globais Telegram supostamente mostraram o envio de um fabricante de armas sérvio de foguetes terra-terra Grad de 122 mm para Kiev em novembro. Os documentos incluíam um manifesto de remessa e um certificado de usuário final do governo ucraniano.

Moscou disse em março que pediu a Belgrado uma explicação oficial sobre as supostas entregas, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, segundo a agência de notícias estatal TASS.

A fabricante de armas Krusik Corp. de Valjevo negou o fornecimento de foguetes ou outras armas para a Ucrânia. Vucic chamou as alegações de "uma mentira notória".

"Não exportamos nenhuma arma ou munição para a Rússia ou para a Ucrânia", disse ele durante uma visita ao Catar em 5 de março.

A Reuters não pôde confirmar de forma independente a autenticidade da documentação da remessa postada no Telegram.

Desde que a guerra começou em fevereiro do ano passado, Vucic tentou equilibrar laços estreitos com Moscou com seu objetivo de ingressar na União Europeia.

Mas a Sérvia é o único reduto entre os 44 países da Europa na imposição de sanções à Rússia.

