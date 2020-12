Doença misteriosa deixa 1 morto e quase 300 infectados na Índia

Uma pessoa morreu e pelo menos 292 foram hospitalizadas com sintomas semelhantes a um ataque de epilepsia no estado indiano de Andhra Pradesh neste domingo (6) edit

Sputnik - Uma pessoa morreu e pelo menos 292 foram hospitalizadas com sintomas semelhantes a um ataque de epilepsia no estado indiano de Andhra Pradesh neste domingo (6), em meio a preocupações com a emergência de uma nova doença misteriosa no país.

Com suposto epicentro na cidade de Eluru, a doença relatada pela mídia local teria feito com que os indivíduos infectados desmaiassem repentinamente após sofrerem sintomas como calafrios, espuma pela boca e náuseas.

Conforme relatado pela Press Trust of India, a vítima fatal seria um homem de 45 anos que foi internado no Hospital Geral do Governo em Eluru na manhã deste domingo (6) e morreu à noite.

A maioria das pessoas supostamente infectadas pela misteriosa doença se recuperaram dentro de poucos minutos dos sintomas. Mas pelo menos sete pacientes precisaram ser transferidos para outro hospital para receber um tratamento mais especializado.

​Ainda segundo a mídia local, todos os pacientes testaram negativo para a COVID-19. Até o momento, os médicos não têm muitas informações sobre a causa da doença, pois os exames corriqueiros de sangue, cérebro e fluido espinhal não mostraram quaisquer anomalias.

