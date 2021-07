Dois candidatos inesperados disputarão presidência do Chile

Sebastián Sichel, 43, liderava as primárias pela direita e Gabriel Boric, 35, pela esquerda. Ele disputarão a eleição que definirá o substituto de Sebastián Piñera no dia 21 de novembro edit

247 - Com 97% de apuração do resultado das primárias nesse domingo (18), o independente Sebastián Sichel, 43, liderava o pleito pela direita e Gabriel Boric, 35, pela esquerda. Eles devem enfrentar candidatos independentes e de partidos menores no pleito, que definirá o substituto de Sebastián Piñera no dia 21 de novembro.

Boric afirmou que "esta é uma convocatória a todos os jovens, em novembro precisamos de todos vocês, não tenham medo da juventude". ​Os relatos foram publicados pelo jornal Folha de S.Paulo.

"Estamos muito contentes, disse Sichel. "Ganharam milhões de chilenos que lutaram para sair adiante. Conversamos com todos, vamos fazer um trabalho grande com todos", acrescentou.

Os dados seguiram uma tendência da eleição constituinte, partidos tradicionais foram derrotados na disputa.

