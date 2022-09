Dois diplomatas russos morrem em explosão em Cabul, diz chancelaria

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Uma explosão ocorreu nos arredores de Cabul, no Afeganistão, perto da embaixada russa, relatou à Sputnik uma fonte local. A explosão foi ouvida no parque Alawddin, em frente ao prédio da missão diplomática russa.

"Houve uma grande explosão na frente da embaixada em Cabul. A explosão aconteceu quando um diplomata russo estava lendo a lista de candidatos a vistos russos. Há muitas vítimas, de acordo com fontes locais", escreveu no Twitter Hamid Haideri, antigo editor-chefe do 1TVNews.

Segundo a mídia ocidental, o atentado foi perpetrado junto à porta da embaixada por um homem-bomba.

De acordo com a informação confirmada na chancelaria da Rússia, um diplomata russo, o vice-secretário da embaixada, e um funcionário do departamento de segurança, também de nacionalidade russa, morreram em resultado da explosão.

Os ataques terroristas permanecem uma ameaça para as pessoas em Cabul: no mês passado, uma grande explosão aconteceu em uma mesquita no norte da cidade, matando ao menos 21 pessoas e ferindo mais 33. O Afeganistão está sob controle do movimento. O Daesh (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países) segue realizando ataques contra civis e policiais em todo o país.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.