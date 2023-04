Dois grandes países em desenvolvimento apertam as mãos novamente

Os tópicos econômicos serão o foco da visita do presidente Lula à China edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A China é o maior país em desenvolvimento do hemisfério oriental e o Brasil, do hemisfério ocidental. As duas grandes nações emergentes apertam de novo as mãos quando o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, desembarcar para sua terceira visita à China, em 12 de abril.

Os tópicos econômicos serão o foco desta visita. Atualmente, o Brasil está lutando com o pesado fardo da recuperação pós-pandemia, e Lula quer promover a reindustrialização do Brasil. A China está promovendo um desenvolvimento de alta qualidade e uma abertura de alto nível, o que oferecerá oportunidades de benefícios mútuos para outros países do mundo, incluindo o Brasil.

Sob esforços conjuntos dos dirigentes chineses e brasileiros, a cooperação bilateral está sendo aprofundada a cada dia e as duas populações estão se aproximando cada dia mais. Além do futebol, samba e churrasco, os chineses, especialmente a jovem geração, têm agora um melhor conhecimento sobre o Brasil. Ao mesmo tempo, o conhecimento dos brasileiros sobre a China não se limita à Grande Muralha e ao Kung Fu. A medicina tradicional chinesa (MTC), por exemplo, é muito popular no país latino-americano.

Vale mencionar também que a cooperação em ciência e tecnologia é outro pilar importante da cooperação sino-brasileira. A colaboração no setor data dos anos de 1980 e tem alcançado até agora uma série de resultados de pesquisa científica, tais como o Satélite Sino-brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS), o Centro de Pesquisa e Inovação em Nanotecnologia e o Centro de Clima e Energia. O programa CBERS tem sido chamado de "exemplo da cooperação Sul-Sul".

Diante da complexa situação internacional, a China e o Brasil, como principais países em desenvolvimento, rejeitam a hegemonia e a política de poder e apoiam o verdadeiro multilateralismo. Os dois países mantêm uma estreita cooperação em organizações internacionais e mecanismos multilaterais, como na Organização das Nações Unidas, na Organização Mundial do Comércio, no G20 e no Brics, para aumentar a voz dos países em desenvolvimento e fortalecer a voz pela paz e pelo desenvolvimento.



Antes de embarcar para a China, Lula mencionou várias vezes ao papel da China e à palavra "paz" em relação à crise da Ucrânia. Ele enfatizou que "alguém tem que começar a falar de paz, porque os Estados Unidos e a Europa não estão falando de paz".

Acredita-se que, sob a liderança dos dois chefes de Estado, a cooperação amistosa e de benefício mútuo entre a China e o Brasil em diversos campos será atualizada e fortalecida, e novas contribuições serão feitas para a estabilidade e a prosperidade da região e do mundo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.