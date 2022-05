Dois pesquisadores projetam empate técnico para o 2º turno entre Petro e Hernández

As pesquisas foram realizadas uma semana antes do primeiro turno deste domingo. edit

ARN - Gustavo Petro (Pacto Histórico) e Rodolfo Hernández (Liga de Governadores Anticorrupção) disputarão a Presidência da Colômbia no domingo, 19 de junho. De acordo com as últimas projeções de duas pesquisas - publicadas há mais de uma semana - há um empate técnico entre os dois candidatos.

Segundo a medição do Centro Nacional de Consultoria (CNC), tanto Petro quanto Hernández estariam empatados com 40,5% da intenção de voto. Diante desse cenário, segundo o CNC, 63,4% dos eleitores do candidato de direita, Federico "Fico" Gutiérrez, apoiariam Hernández enquanto apenas 7,9% apoiariam Petro. Enquanto isso, 51% dos eleitores do candidato da Coalizão Centro Esperanza, Sergio Fajardo, votariam em Hernández e 20,8% em Petro.



O gerente da sondagem Invamer, Martín Orozco, por sua vez, também projetou um empate técnico, mas não forneceu dados específicos.

Primeiro round

Com 99,8% das mesas apuradas, Petro recebe 40,3% dos votos. Ele é seguido por Hernández com 28,1% .

Ficou para trás nesta eleição Federico Gutiérrez, com 23,8% dos votos. Nas últimas semanas, Gutiérrez estava estagnado nas intenções de voto, segundo várias pesquisas.

Em quarto lugar está o candidato do centro, Sergio Fajardo, com 4,2%. Nos últimos lugares estão John Milton Rodríguez da Colômbia Justa Libre (1,2%) e Enrique Gómez do Movimento de Salvação Nacional (0,2%).

