Dólar americano pode perder status de reserva global devido à enorme dívida federal, diz bilionário dos EUA

(Sputnik) - Os Estados Unidos enfrentam o desafio de uma enorme dívida federal, que, se não for abordada, pode levar à desvalorização do dólar americano e à perda de seu status de moeda de reserva, disse o bilionário americano David Rubenstein, co-fundador e co-presidente da firma de investimento The Carlyle Group, na sexta-feira (19).

"Estamos agora com uma dívida de 34 trilhões de dólares. O juro sobre ela está se aproximando do nosso orçamento de defesa. E se não resolvermos isso em um futuro próximo, algo vai acontecer com o dólar", previu o financista durante a sessão de Perspectivas Econômicas Globais no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça.

"O dólar tem sido a única moeda de reserva por um bom tempo. Mas se os EUA não conseguirem organizar suas finanças fiscais, em algum momento, as pessoas farão o que fizeram com a libra esterlina e o florim holandês anos atrás, quando esses países emprestaram dinheiro demais e sua moeda se desvalorizou, perdendo assim seu status de reserva. Os EUA não têm um desafiante real no momento para o status de moeda de reserva do dólar, mas terão se continuarem fazendo o que estão fazendo", disse Rubenstein.

A relação dívida/PIB dos EUA é de 122%, enquanto o déficit orçamentário continua a crescer, disse o empresário, acrescentando que, em sua opinião, o governo dos EUA não está tratando esse problema com seriedade.

Em 29 de dezembro de 2023, a dívida nacional dos EUA atingiu $34,001,493,655,565.48 pela primeira vez na história do país, de acordo com os dados fiscais publicados pelo Departamento do Tesouro.

