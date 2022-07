Donald Trump diz que EUA se tornaram 'nação mendiga' ao suplicar por energia a outros países

"Nosso país foi colocado de joelhos, literalmente de joelhos", disse Trump em um discurso no evento America First Agenda Summit edit

Sputnik - O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os Estados Unidos se transformaram em uma "nação mendicante" ao pedir energia a outros países. A declaração dele foi dada nesta terça-feira (26).

"Nosso país foi colocado de joelhos, literalmente de joelhos", disse Trump em um discurso no evento America First Agenda Summit. "A inflação é a mais alta em 49 anos: 9,1%. Muita gente acha que é muito maior do que isso. Os preços do gás atingiram os mais altos [níveis] da história do nosso país. Nós nos tornamos uma nação mendicante rastejando para outros países por energia."

Depois que a Rússia desencadeou a operação militar especial na Ucrânia, em 24 de fevereiro, os EUA e aliados do Ocidente anunciaram uma série de sanções econômicas aos insumos de energia russos.

Desde então, o mundo todo viu os preços de alimentos e combustíveis aumentarem exponencialmente. Os valores seguem em escalada global, e a falta de insumos energéticos preocupa países europeus, que são profundamente dependentes dos produtos russos.

O ex-presidente republicano afirmou que os Estados Unidos estão à beira de uma histórica eleição de meio de mandato. Ocorrida na metade do mandato presidencial nos EUA, ela é tida como uma espécie de avaliação dos norte-americanos em relação ao governo federal vigente.

Em sua perspectiva, os americanos vão rejeitar "o reinado fracassado" dos democratas como resultado nas urnas: o presidente Joe Biden, a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, e o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer.

Na opinião do ex-chefe de Estado norte-americano, não há prioridade maior do que tornar as ruas seguras novamente e controlar as fronteiras dos EUA parando imigrantes ilegais, tráfico de drogas e criminosos.

Trump disse acreditar "fortemente" que um candidato republicano se tornará o próximo presidente dos Estados Unidos em 2024, mas não disse quem será essa pessoa.

No entanto, ele vem mantendo mistério sobre uma eventual candidatura.

No início de julho, Trump disse que havia decidido se concorreria às eleições em 2024 e a única questão que restava era revelar sua decisão antes ou depois da votação de meio de mandato em novembro.

Desde o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, em 24 de fevereiro, os EUA e seus aliados iniciaram a aplicação de uma miríade de sanções contra Moscou. Entre as medidas estão restrições econômicas às reservas internacionais russas e a suas exportações de petróleo, gás, aço e ferro.

A escalada de sanções transformou a Rússia, de forma disparada, na nação mais sancionada do mundo, segundo a plataforma Castellum.ai, serviço de rastreamento de restrições econômicas no mundo.

No total, estão em vigor 11.411 medidas restritivas contra a Rússia, segundo os cálculos do site. A quantidade é mais que o triplo das 3.637 sanções impostas pelo Ocidente ao Irã. Na sequência, aparecem a Síria (2.614), a Coreia do Norte (2.111), Belarus (1.133), a Venezuela (651) e Mianmar (567).

