Donald Trump vai visitar Kenosha, cenário de violência policial contra negros

247 - A cidade de Kenosha, no estado de Wisconsin — um dos mais decisivos para as eleições americanas — foi o cenário da ação policial que baleou Jacob Blake, um homem negro, sete vezes pelas costas e iniciou uma nova onda de protestos contra o racismo no país.

Em discurso de oficialização da candidatura presidencial, o republicano criticou "vândalos e baderneiros" e defendeu a polícia.

A visita também será vista como estratégia de campanha de Trump. Isso porque o estado de Wisconsin atribui 10 delegados no colégio eleitoral e costumava votar em candidatos do Partido Democrata.

Até agora, o eixo principal da campanha reeleitoral de Trump é a defesa da "lei e da ordem", além de ataques ao candidato democrata, acusado de ser "cavalo de Troia" da esquetda e da China nos Estados Unidos.

Kenosha viveu no último sábado outra jornada de protestos contra a violência policial e o racismo nas instituições americanas, informa o G1.

Autoridades americanas, tanto republicanas quanto democratas, estão preocupadas com a escalada da tensão nos protestos. A morte de manifestantes após um adolescente de 17 anos disparar contra um grupo que participava desses atos aumentou a preocupação.

