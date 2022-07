Donetsk é atacada com lançadores de foguetes Himars dos EUA

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Os militares ucranianos usaram pela primeira vez os sistemas de lançadores de foguetes múltiplos Himars dos EUA ao bombardear o território da República Popular de Donetsk (RPD).

As informações foram confirmadas à Sputnik por Ruslan Yakubov, chefe da representação da RPD no Centro Comum de Controle e Coordenação do Regime de Cessar-Fogo.

"Na noite de domingo (3) para segunda-feira (4), os sistemas de lançadores de foguetes múltiplos Himars, fabricados nos EUA, foram usados ​​pela primeira vez pelas formações armadas ucranianas enquanto bombardeavam o território da República Popular de Donetsk", afirmou.

Yakubov enfatizou que tanto as peças de artilharia de 155 milímetros fornecidas pelo Ocidente quanto o Himars são usados ​​pelas forças ucranianas "para atacar áreas residenciais das cidades da RPD".

O Pentágono anunciou anteriormente um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, que receberá mais quatro sistemas Himars, 18 barcos de patrulha e 36 mil projéteis de artilharia.

As entregas, no valor total de US$ 450 milhões (R$ 2,39 bilhões) também incluirão 18 "veículos táticos" para rebocar canhões de artilharia do tipo ocidental, 1.200 lançadores de granadas, 2 mil metralhadoras, "peças sobressalentes e outros equipamentos".

Ação na Ucrânia

Nas últimas 24 horas, o Ministério da Defesa da Rússia relatou que na Força Aeroespacial destruiu sete centros de comando, inclusive da brigada de paraquedistas na área de Seversk, República de Donetsk.

Mísseis de alta precisão atingiram áreas de estacionamento de duas brigadas do Exército ucraniano na região de Carcóvia, com cerca de 200 militares e até 19 unidades de equipamento, disseram na pasta.

A Força Aeroespacial do país eliminou, por meio de armas de precisão, um pelotão de lançadores múltiplos de foguetes Grad, bem como dois depósitos de munição e 16 áreas de concentração de força viva e equipamento militar.

