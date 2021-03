Donzaleigh Abernathy, afilhada de Martin Luther King, defende o 'desajustamento criativo'

Do Mad in Brasil - A atriz, cantora, escritora e ativista dos direitos civis Donzaleigh Abernathy é afilhada do Reverendo Dr. Martin Luther King, Jr., e filha do Reverendo Dr. Ralph David Abernathy, o melhor amigo e parceiro de King no movimento dos direitos civis – que foi cofundador da Conferência de Liderança Cristã do Sul [Southern Christian Leadership Conference] e se tornou presidente da mesma após o assassinato de King a 4 de Abril de 1968. A sua mãe, Juanita Abernathy. era a ativista dos direitos civis.

Quando criança, Abernathy testemunhou alguns dos momentos mais inspiradores e formativos do movimento dos direitos civis – e alguns dos mais sóbrios. Ela também cresceu conhecendo e amando o homem a quem chamou Tio Martin, cujas posições contra o racismo, a pobreza e a guerra permanecem tão relevantes hoje como quando ele as exprimiu pela primeira vez. Também são relevantes os seus apelos ao ‘desajustamento criativo’, ou seja, a recusa de se ajustar aos muitos males da sociedade.

Abernathy é a autora de Partners to History: Martin Luther King, Ralph David Abernathy and the Civil Rights Movement. Ela também contribuiu com o trabalho do Smithsonian Institute’s In the Spirit of Martin.

Como atriz, é conhecida pelos seus muitos papéis em filmes – tais como o drama da guerra civil Gods e Generals – e muitas séries, incluindo o drama Any Day Now e a série The Walking Dead, e séries zombie-apocalypse. Além disso, é a solista principal de uma nova peça coral, The Listening, composta por Cheryl B. Engelhardt para o The Voices 21C em Nova York. Trata-se uma peça inspirada por um discurso antiguerra que King proferiu precisamente um ano antes da sua morte, e foi lançada enquanto um single e um vídeo.

A transcrição abaixo foi editada para maior compreensão e clareza do conteúdo. Ouça aqui o áudio da entrevista. A tradução não é a íntegra do conteúdo. Quem puder, o melhor é mesmo ouvir a entrevista para mais detelhes.

Amy Biancolli: Vamos começar, se não se importa, voltando no tempo à sua infância. Pelo que li, recordo que a sua família e a família King eram um grupo muito unido.

Donzaleigh Abernathy: Crescemos juntos, e papai e tio Martin eram grandes amigos. Eles conheceram-se quando o meu pai estava na Universidade de Atlanta, obtendo o seu mestrado em sociologia, e o tio Martin era um estudante universitário – e o avô King convidou o meu pai e um grupo de outros jovens ministros ouvindo o tio Martin pregar o seu sermão que ficará para a história. E o tio Martin era, sabe, maravilhoso. Assim, no final do serviço, o meu pai aproximou-se dele e apertou-lhe as mãos para o elogiar. E havia química entre os dois. Eles gostaram um do outro instantaneamente.

Algumas semanas mais tarde, o meu pai teve um encontro com esta jovem. Ele telefonou-lhe bem cedinho nesse domingo para combinar um encontro, e ela disse que tinha uma constipação, que não podia ir ao encontro.

Assim, ele foi ao concerto sozinho – e debaixo da árvore, ele viu Martin Luther King. Ao se acercar do tio Martin, ele vê o braço do tio Martin enrolado em volta da árvore. E eles falam durante alguns minutos – e depois o meu pai apenas seguiu o braço, e do outro lado do braço estava a mulher que havia dito ao meu pai que estava doente. Ela deixou-o à espera para que fosse a um encontro com o tio Martin – e literalmente, foi assim que a amizade deles começou, por causa desta jovem senhora.

Biancolli: Compreendo que, enquanto menina, você se lembra dos Cavaleiros da Liberdade [Freedom Riders] que vêm à sua casa – ou da marcha de Selma para Montgomery. Há algum momento crítico, em particular, no movimento dos direitos civis que lhe vem à mente?

Abernathy: Oh, meu Deus. Lembro-me da passeata em Washington, que foi absolutamente tremenda – e, sabem, a tal ponto a formar uma corrente humana.

E depois participamos na marcha de Selma a Montgomery. E depois fomos a Chicago para os protestos pela habitação, porque queríamos uma habitação justa e integrada. E eles lançaram-nos coisas. Essa foi a única vez em que realmente fomos vítimas de violência, foi em Chicago. As pessoas atiravam-nos coisas. Então, eles levaram-nos para uns carros, e lembro-me de estar no carro com o papai e o tio Martin enquanto tentavam tomar a decisão sobre o que fazer.

Biancolli: E também tem outras memórias de momentos mais sombrios. Pelo que li, o Ku Klux Klan chamou repetidamente a sua família, tanto no Alabama como depois em Atlanta.

Abernathy: Todas as noites.

Biancolli: Todas as noites.

Abernathy: É isso mesmo. Todos os dias. Todos os dias, sem falta, à hora do jantar. Todos os dias.

Biancolli: Quando criança, isso deve ter sido muito aterrador para você.

Abernathy: Isso era aterrador. Era incrivelmente aterrador, bem como o correio de ódio que eles enviavam e diziam que o meu pai era selvagem por natureza, e que ele era um embaraço para a sua raça e que nós estávamos melhor aqui na América vivendo em segregação do que como animais na África. Era simplesmente repugnante, mas a questão é que, quando telefonavam à noite, diziam que nos iam matar. E assim comíamos o resto do nosso jantar em silêncio.

A minha mãe, você sabe, ela – nós – sabíamos quando a ligação viria, e permanecíamos praticamente em silêncio durante o resto da noite.

Depois a outra coisa era, não se sabia se se ia sobreviver à noite, porque eles já haviam bombardeado a nossa casa antes.

Biancolli: Eu ia perguntar sobre isso. Você estava literalmente in utero, certo?

Abernathy: Exato, e quando nasci, acordei tremendo. Saí literalmente do ventre da minha mãe tremendo, eu despertei. É, acho eu – o nascimento é um despertar. E depois tremi durante seis meses. Acho que tenho ansiedade de separação. Sei que todas as segundas-feiras de manhã, quando o meu pai tinha que sair, eu chorava antes de ir à escola, porque não sabia se o voltaria a ver.

Biancolli: Ele tinha-lhe dito que poderia ser assassinado, certo? Ele tinha tido essa conversa com você?

Abernathy: Mm-hmm. Sim, ele disse. Assim, em 1963, quando Medgar Evers foi assassinado na entrada da sua casa em frente dos seus filhos, e [a sua filha] Reena Evers disse-me, ou ela disse-me que – oh, foi horrível. Ela e os seus irmãos, queriam ir lá fora, mas a mãe não os deixava sair por medo de que o tipo voltasse a disparar. E o pai delas está ali deitado, morrendo.

Assim, o papai tinha que nos explicar isso – e eu sei que o tio Martin tinha de ter essa conversa com os seus filhos.

Biancolli: Quanto disto você conseguiu processar quando era criança? Ou é uma destas coisas em que se olha para trás, e se vê todo o trauma, e se diz, está bem, eu posso dar sentido a isso neste contexto? Quero dizer, será que alguma vez conseguirá dar sentido ao que se passou?

Abernathy: Bem, tinha de fazê-lo, e assim fiz. Foi o que eu fiz nesse momento. Eu sabia que a vida era preciosa. O papai e o tio Martin queriam que compreendêssemos que a vida é preciosa. Portanto, o tempo que passaram conosco em casa como uma família foi sagrado, mas tinham que processar o que estava acontecendo, porque estava aacontecendo à sua volta, e a segregação era algo com que tínhamos que lidar. E sabíamos que eles estavam a lutar pela nossa liberdade, e que tínhamos suportado, sabe, 344 anos de perseguição, segregação – e 244 foram anos foram de escravatura.

Mas de uma forma ou de outra, coloquei isso no passado da minha mente e segui em frente de qualquer forma. Era apenas um fato da vida para nós, mas isso é um trauma. Sem dúvida, é um trauma – e todos lidam com o trauma de forma diferente. O meu pai costumava dizer: “É melhor decidires se você será o seu melhor amigo ou se será o seu pior inimigo”.

Biancolli: Então, voltando a esta canção, a esse trabalho coral, The Listening. Você apresenta-se como solista. É uma obra inspirada no discurso de Martin Luther King de 1967, um discurso antiguerra chamado Beyond Vietnam (Para além do Vietnam): A Time to Break Silence (Um Tempo para Quebrar o Silêncio), que ele proferiu como sermão na Igreja de Riverside (Riverdside Church). Em seu solo, você canta – maravilhosamente.

Abernathy: Muito obrigado.

Biancolli: “Viro as costas quando me coloco em minha língua. Não posso ficar calada. Não posso ficar de braços cruzados e deixar estas palavras sem ser cantadas. Não posso ficar calada.” Você sente isso como um imperativo – que você não pode ficar em silêncio?.

Abernathy: Claro que sim. Tenho a certeza que sim. Por vezes, gostaria de poder desligar as minhas emoções e o cérebro, e a boca – mas, sim, falo alto, e sinto que tenho uma obrigação moral de falar alto, porque muitas pessoas não o fazem. E quando se vê um erro, é preciso corrigi-lo, e quando se vê uma injustiça, é preciso falar contra ela. E eu faço isso naturalmente. Foi o que me ensinaram e foi assim como me educaram, e estou tão feliz que foi isso que o tio Martin e o meu pai fizeram.

Quando Rosa Parks foi presa, foi o meu pai quem emitiu o primeiro apelo para a criação do movimento dos direitos civis – e ele puxou o tio Martin para dentro. Ele disse: ” Escuta, temos de fazer isto”, e o tio Martin disse: “Não sei”, e depois o papai disse: “Sim”. Você vai fazer isto comigo, e eu vou buscá-lo todas as noites, e você vai comigo nestas reuniões de massa. Temos de fazer isto”. E assim o meu pai liderou isto e começou essa acusação – e assim ele caminhou com o tio Martin durante todo o caminho, e nunca desistiu, e mesmo depois da morte do tio Martin, o meu pai ainda lá estava, pressionando para uma ação afirmativa e depois para o programa de refeições gratuitas que as crianças de baixa renda recebem hoje em dia nas escolas, bem como de vales de alimentação.

Biancolli: Num discurso anterior de 1966, chamado Don’t Sleep Through the Revolution, o seu tio Martin defendeu um “desajustamento criativo”. Ele disse: “Todos procuram apaixonadamente ser bem ajustados . . . Há algumas coisas neste mundo a que os homens de boa vontade devem ser desajustados”. E ele disse: “A salvação humana está nas mãos dos desajustados criativamente desajustados“.

O que você está descrevendo não é apenas uma pessoa sendo criativamente desajustada – mas muitas pessoas do movimento dos direitos civis que foram desajustadas. Será esse o caso? Será que fala consigo e fala com as suas memórias do seu pai e do seu padrinho?

Abernathy: Sem dúvida. Nunca tinha ouvido o tio Martin dirigir-se a ele dessa forma, mas lembro-me de os ouvir dizer que quando os homens bons se calam, é quando o mal circula – e que as pessoas fazem vista grossa.

E assim acontece com o desajuste de que o tio Martin fala no seu sermão. Nessa altura, quando ele falava sobre isso, eu sabia que ele apelava aos brancos.

Biancolli: Também fala da importância e validade de ser diferente do que a sociedade reconhece como “normal”?

Abernathy: Correto. É isso aí.

Biancolli: No sistema de saúde mental, e nos males da sociedade incluindo o racismo estrutural, existe esta ideia em toda a cultura que diz, oh, é preciso ser “normal” com um N maiúsculo. Mas não será o contrário, ser não-conformista, o verdadeiro caminho para a mudança social? Haverá mesmo algum tipo de poder, para se ser desajustado?

Abernathy: Absolutamente. Existe definitivamente poder nele – e a força. E é preciso coragem, mas não se pode concordar com a norma se a norma disser: “Oh, o imperador está vestido com todas estas roupas”, quando se pode ver muito claramente que o imperador está nu. Portanto, é preciso ser suficientemente forte para dizer: “Aquele imperador está nu – ele não tem nada vestido”.

E se isso for desajustado, então acho que preciso de ser desajustado, porque quero ser capaz de ver o mundo claramente – e acho que é isso que todos precisam realmente de fazer, é ver a sociedade claramente, ver a situação claramente, ver as falhas que existem numa sociedade ou num governo.

Biancolli: Há um livro de 2011 do psiquiatra Nassir Ghaemi – chama-se A First-Rate Madness. O livro analisa os muitos líderes mundiais visionários que lutaram contra a depressão e outras dores psicológicas, e ele fala sobre o King.

Abernathy: O tio Martin não sofria de nenhum tipo de depressão que eu saiba. Ele era engraçado. Ele era engraçado como Eddie Murphy. Tinha uma persona diferente que apresentava ao público. Ele pensava que os brancos não precisavam de nos ver a rir e a continuar como quando a porta estava fechada. E o tio Martin podia imitar as pessoas. Ele podia ouvir alguém falar e imitar a sua voz, o seu gesto, e tudo. Ele era realmente dotado e carismático, e convincente, mas ele não queria que as pessoas vissem esse lado tolo dele, especialmente num fórum público. Então, talvez fosse assim que alguém pudesse chegar à ideia de que ele se encontrava deprimido.

Sei que nesses últimos anos, o movimento mudou, e depois tornou-se a luta pelo poder negro. Houve uma luta pelo poder no seio da comunidade negra para que outras pessoas se levantassem. Stokely Carmichael veio, e quis tomar a cena. Antes disso, Malcolm X esteve lá.

E assim penso, para o tio Martin, isso pode ter sido um pouco deprimente e triste. No entanto, ele estava a trabalhar na campanha dos pobres, que foi emocionante e maravilhosa, e dizia ao meu pai: “Vamos reanimar a alma da América”, você sabe.

Sei que houve um pouco de transição e uma pequena tristeza, mas não sei se houve toda essa tristeza.

Biancolli: Há uma entrevista entre o seu padrinho e o jornalista Martin Agronsky, e é citada nesse livro que mencionei, A First-Rate Madness. Ele estava falando sobre o complexo de culpa no sul. Ele fornece uma espécie de psicanálise do racismo estrutural. Vê este tipo de disfunção na sociedade, este tipo de racismo sistêmico, como uma forma de doença?

Abernathy: Concordo com o tio Martin. Uma outra faceta é que o tio Martin era licenciado em filosofia – e sempre olhou para o mundo de uma forma muito analítica, e o meu pai, obteve o seu mestrado em sociologia. Eles quebrariam os padrões de comportamento na sociedade e a norma – e vendo como as pessoas faziam parte de um grupo e se controla esse grupo. Portanto, há aquele complexo de culpa que levaria à redenção.

E assim tem feito, especialmente agora, desde esta insurreição [6 de janeiro do Capitólio]. Mas há outras pessoas que são apanhadas e varridas, e apesar de serem culpadas, continuam a seguir esse caminho num padrão destrutivo.

Biancolli: Então se este é um exemplo de manifestação deste tipo de doença – e se considerarmos o racismo estrutural como uma doença, a supremacia branca como uma doença, e a devastação e a pobreza como doenças – qual é o caminho para a recuperação?

Abernathy: Acho que é redenção criativa, e o coração humano, ser capaz de – honestamente, do seu coração – olhar claramente para uma situação. E ver a injustiça, e depois ter a coragem de se erguer. No início, admitir para si próprio que isso está errado, e isso é injustiça. E depois, ter a coragem de dar esses pequenos passos. E é isso que as pessoas da América profunda vão ter de fazer agora mesmo.

Biancolli: Na sua ânsia de mudar o mundo, será ele o Martin Luther King que veneramos hoje por causa das suas lutas, por causa de tudo o que ele teve de passar e do seu desajustamento?

Abernathy: Sem dúvida. Sem ambiguidade. Ele era muito sensível – e era isso que eu adorava no Tio Martin. Ele era incrivelmente sensível, e era um herói relutante. Ele não queria ter de fazer isto. O meu pai decidiu que era isto que eles iriam fazer, mas o tio Martin tinha este dom para falar, e ele percebeu que era um dom. Depois de aprender a não-violência com Glenn Smiley e de se aperceber que foram colocados nessa circunstância, o papai costumava dizer – e o tio Martin também dizia – “Somos homens vulgares colocados em circunstâncias extraordinárias, e apenas nos levantamos perante a ocasião”.

Então, sentimo-nos como se tivéssemos o peso do mundo sobre os nossos ombros – e foi assim que aconteceu. Houve momentos em que teriam querido desistir, mas perceberam que não podiam, porque ninguém tinha sido bem-sucedido até agora em 344 anos para os Negros na América. Por conseguinte, tinham a obrigação moral de continuar e de completar este curso em que estavam até sermos todos livres.

Eles acreditavam que estavam a fazer a vontade de Deus, e foi isso que os impulsionou.

Biancolli: Como é que ele a inspira hoje?

Abernathy: Oh, meu Deus.

Biancolli: É uma pergunta muito complicada, eu sei, mas…

Abernathy: Não faz mal, porque agora falo sobre isso. Escrevi esse livro de história. Escrevi outro livro de história, do qual só preciso para fazer a última revisão. Escrevi uma peça de teatro, um roteiro.

Biancolli: O que é isso? O que é o segundo livro?

Abernathy: É de 1619 a 1955. É a cronologia histórica da raça na América, e contém todos os principais incidentes que ocorreram entre 1619 e 1955, até [o linchamento de] Emmett Till.

E depois tenho de contar a história sobre o papai e o tio Martin, sobre a qual escrevo regularmente – a minha perspectiva de uma criança – porque quero que as pessoas saibam quem eram e o que faziam. E quero que compreendam que a mãe e a tia Coretta não eram apenas esposas estúpidas. Eram muito espertas, pensando em mulheres que estavam igualmente empenhadas neste movimento – mas não lhes foi permitido estar na linha da frente, porque eram as esposas.

Mas sim, eles queriam, e eu sinto que estão nos meus ombros, observando-me.

O mais assustador foi durante uma insurreição, vi o homem sentado no escritório de Nancy Pelosi com os pés em cima da secretária – e algo apenas disse: “Olha para a esquerda”. E olhei para a esquerda, e havia uma fotografia do papai e do tio Martin com o congressista John Lewis, marchando em Montgomery, a pedir direitos de voto. Vi a cara do meu pai, e senti-me violada.

Biancolli: Trauma é uma palavra demasiadamente forte?

Abernathy: Não. Trauma é muitíssimo – trouxe de volta tudo desde os dias do movimento dos direitos civis. Tudo. E eu estava ansiosa. Estava aborrecida. Estava a pensando que, ó meu Deus, talvez tivéssemos de ir para a guerra. Haveria uma guerra civil, e eu sou uma pessoa não-violenta, mas o que faria eu?

Por isso, sim, tudo isto voltou a vir a pressas para mim. Foi de partir o coração. Então, há o medo de que, quando esse momento chegar, estaria disposta a sacrificar a vida na luta por algo maior? Tem essa pergunta. Pelo menos, eu fiz. E a resposta é sim, eu faria esse sacrifício. Sei que essa pergunta me veio quando era criança. Estaria eu disposta a fazer esse sacrifício pela nossa liberdade? E sim.

Biancolli: Quantos anos tinha? Quando era criança, que idade tinha quando teve esse pensamento?

Abernathy: Cinco

Biancolli: Uau. Então, a sua compreensão do trauma, a sua relação com ele: é, como o seu padrinho, criativamente desajustado? E nós estamos traumatizados como nação – e devemos responder sendo criativamente desajustados?

Abernathy: Sim, estamos traumatizados como nação, e sim, temos de responder sendo desajustados. Temos de o fazer. A nossa nação foi fundada sobre a escravatura, que é um princípio que é horrível, e ainda não calculámos isso até aos dias de hoje. Há pessoas que ainda estão em negação, e depois há pessoas que estão zangadas por causa disso.

Portanto, sim, precisamos de lidar com isso. Temos de lidar com isso – e a nossa nação está traumatizada.

Biancolli: Lembro-me apenas, enquanto fala, dos “castelos de escravos” em Gana – estas fortalezas que alojavam e despachavam através dos mares todas estas pessoas roubadas, os escravizados. Ficamos dentro delas, e podemos sentir a sua dor. É uma tal recordação do trauma que enraíza a fundação da nação.

Abernathy: Tem razão. Não se pode deixar de o sentir. O primeiro filme ou espetáculo em que trabalhei foi Raízes, e colocaram-nos em câmaras de escravos reais. Éramos muito pouco vestidos. Quase não tínhamos roupa, e depois trancaram aqueles portões para filmar a história, porque lá fora, havia o bloco do leilão e podia-se sentir uma energia dos escravos – de como era para eles. E podia-se sentir a dor.

Não conheço outra forma de descrever a situação, mas é muito tangível e real.

Biancolli: Tudo aquilo de que você tem falado, e também tudo o que o King falou – foi de que temos de enfrentar a dor. Isso faz parte de estarmos criativamente desajustados, certo? Seja pessoalmente ou sistemicamente, temos de nos mover através dela e usar a dor para empoderar. Será que isso faz sentido?

Abernathy: Sim, é verdade. Realmente e verdadeiramente faz sentido. É preciso encontrar uma forma de a atravessar. Sei que quando o anterior presidente foi eleito para o cargo, vi-me a chorar durante três dias seguidos, e isso desenterrou todo o meu medo e ansiedade que eu tinha – ansiedade não resolvida do movimento de direitos civis. Tive literalmente de trabalhar comigo mesma, e penso que foi isso que aconteceu. Foi por isso que todas aquelas mulheres saíram à rua e marcharam na Marcha das Mulheres que aconteceu logo a seguir – porque precisavam de abrir caminho através do movimento.

Depois as pessoas continuaram, jovens, a trabalhar através do movimento “Black Lives Matter” – e também, quando os jovens tomaram as ruas em toda a América, exigindo legislação de controle de armas. É assim que se trabalha através do movimento. Independentemente do que se faça, trabalha-se através dele. É necessário, se se espera curar.

Biancolli: Há um movimento pelos direitos do paciente, um esforço para reformar o sistema de saúde mental e validar, dar voz, às pessoas que são demasiadas vezes marginalizadas. Haverá lições a tirar do movimento de direitos civis?

Abernathy: O movimento dos direitos civis, foi enraizado no amor. Portanto, a primeira coisa que um paciente precisa de fazer é amar a si próprio. Por muito imperfeitos que pensem que são, todos nós somos imperfeitos. E amar a pessoa que se é – por mais imperfeita que seja – e saber que se está bem da maneira que se é. Então, abraçar-se a si próprio. Depois, para tentar trabalhar dentro do quadro da sociedade – e se for injusta e desigual, então deve pronunciar-se contra o que é injusto e desigual. Para que as suas necessidades sejam satisfeitas, e para que as suas necessidades sejam resolvidas. Para que se sintam ouvidos e validados.

Recentemente, o meu marido e eu vimos este filme, O Rei Pescador [The Fisher King], e a personagem de Robin Williams estava a ajudar outros – e ao ajudar outros, ele ajudou a si próprio. Penso que é isso que temos de fazer como seres humanos, uns para os outros. Sei que é decepcionante quando as pessoas gostam de chamar-me de nomes ou são intolerantes para comigo, mas tenho de encontrar uma forma de mostrar compaixão para com elas, e de lhes mostrar amor – e de as ajudar. Ao fazê-lo, penso que posso mudar as suas vidas e melhorar a qualidade das suas vidas.

George Wallace era o governador do Alabama e era um segregacionista convicto que dizia: “Segregação agora, segregação hoje, segregação para sempre”. De qualquer modo, no final da sua vida, foi baleado e paralisado, e estava em uma cadeira de rodas. Ele telefonou e pediu ao meu pai para ir vê-lo, e eu disse: “Papai, não vai ver George Wallace”. O meu pai me disse: “Ele chamou por mim. Eu vou vê-lo. É provavelmente uma das coisas mais importantes que eu poderia fazer”. E quando o meu pai foi vê-lo, George Wallace disse-lhe que o melhor amigo que tinha no mundo era este negro que tomava conta dele, que demonstrava amor por ele – quando tudo o que George Wallace havia dado todos estes anos, durante décadas, tinha sido o ódio racial.

E depois o mais bonito é que eu voltaria a estar ligada por intermédio de John Lewis, o Congressista John Lewis, a Peggy Wallace Kennedy, que era a filha mais nova de George Wallace – que tinha vindo e falado e pedido perdão pelo seu pai

Ao ouvir Peggy falar, tudo o que pude fazer foi lembrar-me do trauma e do medo que tinha experimentado ao ir para a cama todas as noites – e apenas me pus a chorar. Chorei incontrolavelmente, e no final do seu discurso, fui ter com ela e abracei-a. E tornámo-nos queridos amigos, porque eu não consigo avançar, e ela não consegue avançar, num lugar de ódio. Tivemos de encontrar um ponto em comum. Tivemos de encontrar um amor, e na raiz de tudo está o perdão.

Portanto, é isso que estou a pedir à América para fazer agora mesmo – e era isso que o tio Martin estava a pedir – é boa vontade criativa e redentora no trabalho com o coração humano. É disso que precisamos.

E temos de encontrar o perdão. E depois temos de ser capazes de nos sentar e ouvir uns aos outros, e fechar os olhos e dar as mãos, e deixar o amor trabalhar através de nós para que possamos criar um mundo melhor e uma sociedade melhor, e melhores relações humanas, e uma melhor psique dentro dos cérebros e dos corações e mentes de cada indivíduo aqui na América, e em todo o mundo.

Biancolli: É assim que a cura pode acontecer?

Abernathy: É assim que a cura, creio eu, acontece. Pelo menos foi assim que aconteceu para mim.

Biancolli: Finalmente, o que você quer que as pessoas se lembrem da mensagem de King? O que devemos tomar das suas palavras e da sua vida?

Abernathy: Que um dia, todos nós nos encontremos, como ele disse no final da marcha em Washington. Homens negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, todos se unirão e cantarão nas palavras de uma antiga canção [spiritual] negra: “Livre finalmente, livre finalmente, livre finalmente”. Graças a Deus Todo-Poderoso, somos finalmente livres“.

A sua mensagem era que para nos juntar a todos, raça e religião – e para nos amarmos uns aos outros, para nos sentarmos juntos. E que devemos ter um círculo de liberdade de cada lado da montanha. É isso que eu quero que as pessoas se lembrem.

Biancolli: Donzaleigh Abernathy, muito obrigado por ter tido tempo para partilhar hoje os seus pensamentos e memórias. Muito obrigado.

Abernathy: Obrigado, Amy. É um prazer estar aqui, e é uma honra – e espero, se puder ajudar apenas uma pessoa a sentir-se melhor, então é só isso que importa.

[trad. e edição de Fernando Freitas]

