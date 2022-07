Draghi vence voto de confiança, mas três partidos recusam-se a participar

A moção pediu ao Senado que aprovasse um discurso feito por Draghi no início do dia, quando ele exigiu a unidade de seus aliados da coalizão edit

Reuters - O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, ganhou uma moção de confiança no Senado nesta quarta-feira, 20, mas três importantes partidos de sua coalizão se recusaram a participar da votação, o que na prática explodiu seu governo.

A moção pediu à Casa que aprovasse um discurso feito por Draghi no início do dia, quando ele exigiu a unidade de seus aliados da coalizão. A proposta foi aprovada por 95 a 38, com muitas dezenas de senadores ausentes.

