Drone de reconhecimento dos EUA voa por várias horas perto da Crimeia

Sputnik - Um drone de reconhecimento Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk dos EUA, que partiu de uma base aérea na Sicília, está há várias horas circulando a uma altitude de 17 km sobre as águas neutras do mar Negro perto da Crimeia, segundo o portal Flightradar24.

O governador da cidade Sebastopol, Mikhail Razvozhaev, disse que na madrugada deste sábado (29) os navios da Frota do Mar Negro repeliram um ataque de drones nas águas da baía de Sebastopol, acrescentando que nenhuma instalação foi atingida e a situação está sob controle.

Todos os drones aéreos foram derrubados. Além dos veículos aéreos, de acordo com informações preliminares, os militares russos destruíram também um drone aquático de superfície, informou o governador.

De acordo com os dados do Flightradar24 – um serviço que permite o rastreamento em tempo real das deslocações de meios aéreos – um drone de reconhecimento decolou do aeródromo de Catania, situado na ilha italiana de Sicília, às 05h44 hora de Moscou (23h44 horário de Brasília).

O veículo aéreo não tripulado atingiu uma altitude de mais de 15 quilômetros passando pelo espaço aéreo da Grécia e Bulgária até o mar Negro.

De acordo com a empresa fabricante, o Global Hawk foi desenvolvido para reconhecimento e vigilância. Ele é capaz voar em alturas elevadas por mais de 30 horas, tem capacidade de receber imagens de grandes áreas da superfície com alta resolução praticamente em tempo real e é capaz de operar em quaisquer condições climáticas, tanto de dia como de noite.

