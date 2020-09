Drone sobrevoa Tel Aviv, em Israel, e faz “chuva de maconha” gratuita

Revista Fórum - “Choveu” maconha nesta quinta-feira (3) em Tel Aviv, uma das maiores cidades de Israel. A cena que poderia ser de um filme de ficção aconteceu na praça Rabin e foi bem real: um drone sobrevoou a região jogando, do céu, centenas de pequenos pacotes de cannabis.

A população, confusa, começou a correr para pegar suas porções quando se deu conta do que se tratava. A ação foi idealizada por um grupo defensor da legalização da maconha em Israel, intitulado “Drone Verde”.

“Está na hora, meus queridos irmãos. É um pássaro? É um avião? Não, é o drone verde, distribuindo cannabis grátis do céu … Desfrute, meus amados irmãos, este é o seu irmão piloto, certificando-se de que todos nós recebamos um pouco de amor livre”, diz uma mensagem do grupo postada no aplicativo Telegram.

